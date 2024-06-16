Кремлевские боты наводнили Интернет фейковыми цитатами звезд про Украину

С вечера пятницы, 14 июня, прокремлевские боты опубликовали на платформе Х более 100 тысяч постов с фейковыми цитатами знаменитостей, направленными против Украины, сообщает телеграм-канал "Агентство".
Звездам кино и сцены Элтону Джону, актрисам Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон, режиссеру Люку Бессону, актерам Алену Делону, Эштону Кутчеру и другим знаменитостям приписали вымышленные цитаты, призывающие западные страны прекратить оказывать помощь Украине.
Журналисты "Агенства" считают, что за этим явлением стоят боты связанной с Кремлем и работающей на западную аудиторию сети "Двойник".
С вечера пятницы эти роботы опубликовали в соцсети Х 50 изображений с фейковыми цитатами, а другие аккаунты "Двойника" ретвитнули их более 100 тысяч раз. У этих постов уже несколько сотен тысяч просмотров.
Боты разместили изображения с цитатами на английском, французском, немецком и польском языках.
Фейковые цитаты, приписываемые знаменитостям, гласят, что "Все страны начали думать о самих себе, и ЕС разваливается", "Европа обеднела. Политики становятся безумнее. В Европарламенте чиновники-коррупционеры" и "Мы попали в украинскую ловушку. Сейчас ЕС рушится".
Ранее "Агенство" сообщало, что сеть интернет-ботов в социальной сети Х распространяла фейковые цитаты голливудских звезд о роли СССР в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Накануне 9 мая боты опубликовали 28 твитов с фотографиями 13 звезд и фразами о Советском Союзе и Красной Армии, которые они якобы говорили в разное время.
На самом деле все фразы оказались придуманными и приписанными.
"Агенство" отмечает, что это не первый случай, когда подконтрольные Кремлю бот-аккаунты массово публикуют в соцсетях фразы известных людей, которые они никогда не говорили.
Например, в ноябре 2023 года связанные с Россией аккаунты распространили фейковые цитаты певицы Бейонсе, телезвезды Опры Уинфри, футболиста Роналду и других звезд с требованиями, чтобы Запад прекратил помогать Украине.
Прокремлевские сети также распространяли фейковые обложки популярных зарубежных СМИ и несуществующие карикатуры, такие как фейковые карикатуры из французского сатирического журнала Charlie Hebdo, которые критикуют Украину.
Kremlin bots distributed 120 thousand posts with fake celebrity quotes overnight— Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 15, 2024
They talk about “cessation of support for Ukraine” and “the collapse of Europe.” pic.twitter.com/mkT458A3Px
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