Кремлевские боты наводнили Интернет фейковыми цитатами звезд про Украину

Накануне 9 мая боты опубликовали 28 твитов с фотографиями 13 звезд и фразами о Советском Союзе и Красной Армии, которые они якобы говорили в разное время.

На самом деле все фразы оказались придуманными и приписанными.

"Агенство" отмечает, что это не первый случай, когда подконтрольные Кремлю бот-аккаунты массово публикуют в соцсетях фразы известных людей, которые они никогда не говорили.

Например, в ноябре 2023 года связанные с Россией аккаунты распространили фейковые цитаты певицы Бейонсе, телезвезды Опры Уинфри, футболиста Роналду и других звезд с требованиями, чтобы Запад прекратил помогать Украине.

Прокремлевские сети также распространяли фейковые обложки популярных зарубежных СМИ и несуществующие карикатуры, такие как фейковые карикатуры из французского сатирического журнала Charlie Hebdo, которые критикуют Украину.

Kremlin bots distributed 120 thousand posts with fake celebrity quotes overnight



They talk about “cessation of support for Ukraine” and “the collapse of Europe.” pic.twitter.com/mkT458A3Px — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 15, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!