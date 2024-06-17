Итоги саммита в Швейцарии: первый шаг к миру и осторожные ожидания успеха

Результат — члены украинской делегации считают саммит в Бюргенштоке своей победой. В итоговом коммюнике мы видим формулировки, на которых настаивала украинская дипломатия: «война России против Украины», а не, к примеру, аморфный «конфликт в Украине»; требование передать под контроль Украины Запорожскую АЭС; требование вернуть на родину всех незаконно вывезенных из Украины детей.

До сегодняшнего дня эти пункты формально были просто пожеланиями Киева. Сейчас — это официально подкрепленная доброй половиной мира (или «мировым большинством», скрупулезно уточняют украинские дипломаты) позиция, которую уже в ближайшее время передадут России.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис уже заявил, что в ближайшее время проинформирует московских коллег об итогах саммита.

А дальше — уже дело Москвы, как с этим поступать.

Возможное участие России

Участники саммита надеются, что на основе принятого в Бюргенштоке решения и проведенных здесь дискуссий, которые не оставили след в коммюнике, рано или поздно начнется переговорный процесс, к которому в какой-то момент подключится и Россия.

Ее представителей собираются пригласить на второй Саммит мира, но ни когда он состоится, ни где, понимания пока нет. Но это — дипломатический путь, или, скорее, тропинка, которую сегодня поддержали более 90 стран мира, и число их, уверяют организаторы саммита, будет увеличиваться.