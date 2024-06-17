В созданной Россией "ДНР" погиб кремлевский пропагандист

Назначенный Москвой "глава" "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что 29-летний "военкор" попал под обстрел ВСУ. По его словам, Цицаги с 2022 года регулярно посещал "ДНР". Другие детали о трагическом инциденте не сообщались.

Никита Цицаги сотрудничал с российским пропагандистским агентством ТАСС, а также интернет-изданиями Lenta.ru, "Холод" и "Новая вкладка". Проект "Новая вкладка" в день сперти корреспондента, 16 июня, перепубликовал репортаж Цицаги из "заброшенного Шебекино, превратившееся в серую зону на границе". За этот репортаж в июне 2023 года он получил премию "Редколлегия".

В тот же день, 16 июня, представитель МИД России Мария Захарова в комментарии о смерти российского "военкора" сообщила, что его "осознанно атаковал" украинский дрон. Захарова напомнила, что 13 июня была обстреляна и съемочная группа телеканала НТВ, в результате чего был убит оператор Валерий Кожин и тяжело ранен корреспондент Алексей Ивлев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!