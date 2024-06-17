Министр культуры Агнесе Логина подала в отставку

"Мы провели важные реформы в отрасли, и для нас было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям", - говорится в заявлении Логиной. - Это время характеризовалось как трудными моментами, так и успехами, и я горжусь сделанным и смело заявленным. По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры", - пояснила Логина.