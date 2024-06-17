Министр культуры Агнесе Логина подала в отставку

Министр культуры Агнесе Логина приняла решение уйти с должности министра. Она закончит исполнять обязанности министра 17 июня, сообщили в отделе общественных отношений Министерства культуры.
Агнесе Логина вступила в должность министра культуры 15 сентября 2023 года.
"Мы провели важные реформы в отрасли, и для нас было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям", - говорится в заявлении Логиной. - Это время характеризовалось как трудными моментами, так и успехами, и я горжусь сделанным и смело заявленным. По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры", - пояснила Логина.
"Я хотела бы поблагодарить своих коллег за неустанную работу и поддержку, а также всех, кто верил в нашу совместную работу. Я продолжу служить развитию лучшего, более сплоченного, более безопасного общества", - сказала она.
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