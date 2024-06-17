Туман, тепло и грозы: синоптики о погоде во вторник

Небо во многих местах будет ясным, более густая облачность сохранится в Видземе и Латгале. Осадков в основном не ожидается. При слабом ветре температура воздуха понизится до +9...+15 градусов.

Во вторник будет достаточно солнечно, но соберутся кучевые облака, которые местами принесут кратковременные дожди и грозы. Ветер - западный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +21...+25 градусов, на побережье местами температура составит +17...+20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +14 градусов, местами в пригороде - до +10 градусов. Днем ожидается умеренный западный ветер, температура воздуха поднимется до +23...+24 градусов.

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