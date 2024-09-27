Рига поднялась на 24 места в Международном индексе умных городов

При этом Рига отстает на 35 мест от Таллинна, который занимает 24-е место, и на 12 мест от Вильнюса, который занимает 47-е место.

В международном индексе умных городов, состоящем из 142 городов, Рига опередила такие европейские мегаполисы, как Барселона, Стамбул, Рим, Афины, Милан, Краков и Манчестер.

Индекс умных городов (IMD Smart City index) ежегодно составляется Центром глобальной конкурентоспособности и оценивает существующую инфраструктуру городов, технологические решения и доступные услуги.

В ходе исследования 120 жителей каждого города попросили оценить работу своего города в таких областях, как здоровье и безопасность, мобильность, активность, доступ к работе и образованию, а также городское управление.

По словам представителей самоуправления, внедрение цифровых технологий в работу муниципалитета уже делает передвижение по Риге более простым и удобным благодаря интегрированным транспортным системам. Оперативное управление дорожным движением и данные в режиме реального времени облегчают передвижение по городу.