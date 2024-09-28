За занавесом: в жерновах пропаганды и Ливан, и Курск, и Страсбург

Саботаж и террористы

Российский академик, который имеет тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, согласился с этим, назвав ядерный вариант "наименее возможным" из сценариев, "потому что он действительно приведет к недовольству партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, он не является очень эффективным".

Это означает, что есть альтернативы и, по мнению экспертов, Москва может решить ответить диверсионными операциями против военных объектов или другой инфраструктуры на Западе, где участие России будет трудно доказать. Она также может обратиться к марионеточным группам, которые уже борются против западных интересов, таким как ополчение Хути в Йемене, которое нападает на судоходство в Красном море, отметил Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне.