Наряду со ставшими особо заметными в последнее время, но уже привычными угрозами Кремля о применении ядерного оружия на минувшей неделе коньком пропагандистов стало известие о том, что в Ливане за два дня в результате взрывов устройств связи погибли 37 человек. Россияне поспешили заявить, что это осуществляемый Западом цифровой терроризм.
За занавесом: в жерновах пропаганды и Ливан, и Курск, и Страсбург
Взрывы пейджеров и раций были направлены против боевиков террористической группировки "Хезболла", использующих указанные устройства связи, в их результате погибли не менее 37 человек, в том числе двое детей. "Хезболла" обвинила в содеянном Израиль, но Израиль официально ответственности на себя не взял.
Пропагандисты, конечно, вовсю разошлись и из-за принятой 19 сентября Европарламентом резолюции, в которой депутаты призвали страны Евросоюза снять ограничения, запрещающие Украине использовать западные оружейные системы против легитимных военных целей в России. Снова прозвучали ядерные угрозы.
При этом, правда, в рядах пропагандистов наметилось некоторое замешательство, поскольку о "красных линиях" и бомбардировках западных столиц они кричат с самого начала войны, как только началась помощь Запада Украине. После сообщений о поставках немецких танков "Леопард", американских "Абрамс" и ракет "HIMARS" пропагандисты неделями кипели от возмущения, высказывая самые страшные угрозы, в том числе о взрывах в Лондоне.
Надо сказать, что еще год назад реакция россиян на поставки Украине западного оружия была куда более истеричной и напряжение нагнеталось ими сильнее, чем сейчас, когда речь идет о возможном разрешении для Украины наносить удары внутри России. Это неудивительно, ведь основной арсенал угроз русскими давно исчерпан. Фактически у пропагандистов больше нет нового идеологического оружия, которым можно было бы ответить на "вседозволенность" Запада.
Тем временем в большом воскресном вечернем выпуске новостей длинный сюжет был посвящен "зверствам" Украинцев в Курске: в нем рассказывалось, что "бандеровцы" устроили там концлагеря, в которых держат и пытают мирных жителей. Это, конечно, ложь, но нет сомнений, что она оказывает большое влияние на российское общество.
Видео: Здесь и далее - фрагменты из российских пропагандистских передач
Русские также вещали, что Балтия военизирована в крайней степени, там размещены предназначенные для нападения немецкие танковые дивизии, поэтому ясно, что в скором времени откроется Балтийский фронт. Согласно пропагандистской риторике, весь Запад взялся за руки, чтобы уничтожить Россию, которая лишь хочет "защититься".
Нашлось в воскресных новостях место и культуре. Одиозный пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о новом фильме сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христа. Наше время", повествующем о "преступлениях" Киева против православной церкви. Конечно, по телевидению прозвучало и сказанное самим Кустурицей о том, что президент России Владимир Путин - "единственный современный политик, который во всех конфликтах на стороне христианства".
"Три минуты до Страсбурга"
В связи с резолюцией Европарламента, которая подталкивает к отмене ограничений, запрещающих Украине использовать западные системы вооружений против легитимных военных целей в России, Путин заявил, что в случае ее принятия Россия воспримет это как непосредственное участие НАТО в войне, что "полностью изменит суть конфликта". Затем как молитву это повторила вся обслуживающая Путина идеологическая свита.
Спикер нижней палаты российского парламента и член Совета безопасности Вячеслав Володин написал в "Телеграме", что "то, к чему призывает Европарламент, приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". Его послание вышло под названием "Для тех, кто не понял с первого раза", и газета "The Guardian" пишет, что это очевидная отсылка на сделанное Путиным на прошлой неделе заявление о том, что Запад вступит в прямое противостояние с Россией, если позволит Украине выпустить ракеты дальнего радиуса действия на территорию России.
"Если что-то подобное произойдет, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Москве кажется, что Запад забыл о великих жертвах Советского Союза во Второй мировой войне", - написал Володин. Он также весьма цинично добавил, что европейцам следует понимать, что российской межконтинентальной баллистической ракете "РС-28 Сармат", известной на Западе под названием "Satan II", потребуется всего 3 минуты и 20 секунд, чтобы достичь Страсбурга, где проходят заседания Европарламента.
Как подчеркивает при этом "Washington Post", "в Кремле все больше признают, что повторное использование ядерной угрозы начинает терять силу и красные линии Москвы непрерывно нарушаются".
Как заявил изданию некий российский чиновник, пожелавший остаться анонимным, "произошел перелив ядерных угроз", в связи с чем "на такие заявления уже есть иммунитет, и они никого не пугают".
Саботаж и террористы
Российский академик, который имеет тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, согласился с этим, назвав ядерный вариант "наименее возможным" из сценариев, "потому что он действительно приведет к недовольству партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, он не является очень эффективным".
Это означает, что есть альтернативы и, по мнению экспертов, Москва может решить ответить диверсионными операциями против военных объектов или другой инфраструктуры на Западе, где участие России будет трудно доказать. Она также может обратиться к марионеточным группам, которые уже борются против западных интересов, таким как ополчение Хути в Йемене, которое нападает на судоходство в Красном море, отметил Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне.
В свою очередь, исследователь аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая считает, что Путин ищет разные возможности для того, чтобы сдержать поддержку Западом Украины и попытаться реализовать свои красные линии. "Есть варианты, которые он не хочет разворачивать, а есть варианты, которые он готов рассмотреть уже сегодня, и он видит ядерное оружие как худший вариант для всех, в том числе и для себя", - полагает исследователь. По ее мнению, ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО рассматривались бы только в том случае, если бы Путин почувствовал, что существует угроза существования России в ее нынешнем виде.
Некоторое предупреждение прозвучало в публикации от Сергея Маркова, связанного с Кремлем политолога: он заявил, что в высших эшелонах российской армии растет осознание того, что "Россия испортила Запад, и что мы много говорим о красных линиях, но ничего не делаем. В какой-то момент нам придется пойти на эскалацию".
Марков предположил, что возможными ответами могут стать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются истребители F-16, которые разворачивает Украина. "Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно состоятся, то мы должны ударить первыми", - сказал он.
Курск и Ливан
Кроме того, русские продолжают гордиться своими успехами на фронте, в том числе в захваченном украинцами Курске, поскольку эта операция якобы провалилась и в Курске погибли 15 000 украинских военнослужащих. В ответ на заявления русских о том, что украинцы уже почти вытеснены из Курской области, американский "Институт изучения войны" заявил, что пока этому нет доказательств.
Распространяя ложь о совершенных украинцами "зверствах" в Курске, направленных против мирного населения, пропагандисты утверждали, что это служит доказательством тому, что вся "эпопея Бучи" - ложь. Как заявил российский двойник Геббельса Владимир Соловьев, российскому следствию удалось "доказать", что убитые в Буче мирные жители поддерживали Россию, и поэтому были убиты украинцами.
В контексте Курска стоит упомянуть сообщение газеты "The Guardian" о том, что руководство российской армии заранее знало о высокой вероятности вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область. Издание ссылается на захваченные украинскими военнослужащими документы МВД России, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и армии. Согласно этим документам, командование частей российской армии в Курской области было предупреждено о готовящемся наступлении уже в начале этого года.
Зато взрывы пейджеров в Ливане дали пропагандистам основания для того, чтобы снова попенять на двойную мораль и лицемерие Запада, поддержку им цифрового терроризма и т.д. Так у русских вновь появилась возможность подать себя в качестве гуманистов и защитников прав человека, а Запад представить в роли преступника, убивающего даже детей.
Участники программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" подчеркнули, что "Хезболла" не признана в России террористической организацией, таковой ее считает только Запад. В связи с этим россияне могли бы последовать этому "примеру" и объявить какую-либо западную группировку террористической. "Ливанские пейджеры" в российском информационном пространстве были абсолютно доминирующей темой всю неделю.
"Мы решительно осуждаем беспрецедентное нападение на дружественный Ливан и его граждан, что является явным нарушением его суверенитета и серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.
Тут стоит добавить, что Россия имеет тесные связи со сторонником "Хезболлы" Ираном и стремится сохранить роль важного игрока на Ближнем Востоке.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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