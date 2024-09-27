В оценке разведки США описывается ряд возможных ответных мер России: от усиления диверсий в Европе, таких как поджоги, до атак на военные базы США и Европы, где могут быть жертвы.

Официальные лица США полагают, что за большинством недавних диверсий в Европе стоит российская военная разведка ГРУ.

Если Украине будет разрешено использовать западное оружие большой дальности для атак на российскую территорию, Москва продолжит действовать тайно и не будет предпринимать открытых атак на американские и европейские объекты, чтобы снизить риск более широкого конфликта, допускают источники.

Риторика российского диктатора Владимира Путина в преддверии решения о снятии эмбарго на атаки по территории РФ была "особенно воинственной", сообщает газета.

По мнению некоторых главных советников президента США Джо Байдена, если решение будет в пользу Украины, Путин, скорее всего, применит смертоносную силу.

По словам собеседников газеты, неясно, какое решение примет Байден.

Спецслужбы США сомневаются, что даже если украинцам разрешат использовать ракеты большой дальности, у ВСУ будет достаточно оружия, чтобы радикально изменить ход конфликта.

По данным разведки, Украина имеет ограниченное количество ракет, и неясно, сколько еще оружия смогут предоставить ее союзники.

По прогнозам разведки, после первых ударов российские войска, скорее всего, выведут склады боеприпасов, командные пункты, ударные вертолеты и другие объекты за пределы досягаемости ракет.

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