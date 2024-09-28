На войну по "согласию". Почему воевавшие в Украине российские заключенные судятся с Минобороны

Для них «установлены отдельные (отличные от других) нормы денежного содержания и дополнительных выплат», пишут суды.

Например, минимальная гарантированная зарплата для участников войны в Украине составляла в начале 2023 года не менее 195 тысяч руб. в месяц. Официально заявлялось, что «Единственным условием получения является участие в СВО». По факту же, бывшие заключенные из этой практики исключались. Согласно внутреннему приказу тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, экс-заключенным зарплату определили минимум в два, а то и в четыре раза меньше (от 40500 до 92000 рублей).

Близким родственникам за гибель заключенного на фронте Минобороны приказало выплачивать 5 млн рублей, по аналогии с указом Путина о единовременных выплатах другим участникам «СВО».

Однако за ранение экс-зэкам полагалась единовременная выплата от 50 тысяч и всего максимально до 300 тысяч рублей, в то время как обычным военнослужащим — 3 млн рублей по факту ранения и еще дополнительно 3 млн в случае, если ранение привело к увольнению со службы.

Все страховые суммы — более 8 млн рублей «гробовых» и до 2,5 млн рублей за инвалидность и увечья — спецконтингенту оказались не положены.

«Освидетельствованию на предмет годности к военной службе не подлежат»