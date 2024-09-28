Почему Путин вновь пугает мир ядерным ударом?

Запад ответил на угрозы Путина

Коллективный Запад свое внимание на слова Путина обратил. Государственный секретарь США Тони Блинкен назвал его риторику "безответственной" и отметил, что она явно не понравится Китаю - намеренно оскорбительный для Путина намек на то, кто старший в тандеме Москва-Пекин. Евросоюз угрозы Путина тоже осудил. А находившийся с визитом в Вильнюсе министр обороны Германии Борис Писториус на просьбу прокомментировать высказывания российского диктатора ответил кратко: "Ядерные угрозы - часть инструментария Владимира Путина. Моя роль… не состоит в том, чтобы быть рупором и распространителем его угроз… Мы делаем то, что считаем нужным, чтобы дать понять: НАТО твердо стоит на своих позициях".

Война без смысла и перспективы

Уже некоторое время назад у автора этих строк возникло устойчивое ощущение: для российского режима эта война потеряла стратегический смысл. Да, российские войска продолжают наступление на Угледар, но даже в случае, если они возьмут город, ничего принципиально не изменится. Военная экономика работает, но ее мощностей явно не хватает для обеспечения решающей победы. Самое главное: традиционно раздробленное и равнодушное ко всему, кроме личной выгоды, российское общество проявляет определенные признаки усталости от войны. Затягивать ее в этом случае становится опасным. Если кончится равнодушие, то исчезнет один из главных ресурсов, позволяющих режиму вести войну.

Похоже, Кремль продолжает агрессию как бы по инерции, и в ожидании шанса ее хотя бы временно прекратить. Разумеется, без особой потери лица и сохранив большую часть захваченных территорий. Угрозы "ядерно" ответить на неядерный удар выглядят неуклюжей попыткой привлечь к себе внимание и заставить часто чересчур пугливый Запад задать, наконец, вопрос "Ну, что, что вам нужно?". А за этим, как вероятно надеются за кремлевской стеной, - переговоры и передышка перед новым походом за величием.

Попадут ли Европа и Америка в эту нехитрую ловушку? Скорее всего, нет. Но Путин все же надеется.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert, в Х: @kvoneggert.

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