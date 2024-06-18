На греческих островах пропали люди, еще двое найдены мертвыми

Останки погибшего американского туриста были найдены в воскресенье, 16 июня, на каменистом пляже отдаленного острова Матракион. Тело нашел другой отдыхающий. Мужчина пропал без вести в четверг, 13 июня.

Имя погибшего и город, где он проживал, на данный момент неизвестны. Сообщается, что в последний раз его видели с двумя женщинами в кафе 11 июня.

На Матракионе живет около 100 человек, он расположен к западу от более известного острова Корфу.

Дрон спасателей обнаружил 74-летнего голландского туриста в ущелье на острове Самос в субботу, 15 июня. Туриста нашли примерно в 300 метрах от того места, где его видели в последний раз. Очевидцы рассказывают, что в воскресенье он ходил с заметными трудностями.

В пятницу, 14 июня, на острове Сикинос пропали две туристки. Женщинам было 64 и 73 года.

В отдаленном Сикиносе, входящем в состав Кикладских островов в Эгейском море, проживает менее 400 человек.

Власти острова Аморгос все еще ищут 59-летнего туриста, пропавшего без вести 13 июня. Сообщается, что он отправился в поход один в особенно жаркую погоду.

Аморгос также является частью Кикладских островов.

Американские СМИ сообщают, что без вести пропавшим является Альберт Калибет, который до выхода на пенсию служил полицейским в Лос-Анджелесе.

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