На греческих островах пропали люди, еще двое найдены мертвыми

В последние дни появились сообщения об исчезновении нескольких человек на греческих островах. Ранее пропавшая туристка из США была найдена мертвой на пляже греческого острова Матракион 16 июня. Власти Греции разыскивают двух французских туристок на острове Сикинос, а также 59-летнего отдыхающего на острове Аморгос, сообщает CNN.
Останки погибшего американского туриста были найдены в воскресенье, 16 июня, на каменистом пляже отдаленного острова Матракион. Тело нашел другой отдыхающий. Мужчина пропал без вести в четверг, 13 июня.
Имя погибшего и город, где он проживал, на данный момент неизвестны. Сообщается, что в последний раз его видели с двумя женщинами в кафе 11 июня.
На Матракионе живет около 100 человек, он расположен к западу от более известного острова Корфу.
Дрон спасателей обнаружил 74-летнего голландского туриста в ущелье на острове Самос в субботу, 15 июня. Туриста нашли примерно в 300 метрах от того места, где его видели в последний раз. Очевидцы рассказывают, что в воскресенье он ходил с заметными трудностями.
В пятницу, 14 июня, на острове Сикинос пропали две туристки. Женщинам было 64 и 73 года.
В отдаленном Сикиносе, входящем в состав Кикладских островов в Эгейском море, проживает менее 400 человек.
Власти острова Аморгос все еще ищут 59-летнего туриста, пропавшего без вести 13 июня. Сообщается, что он отправился в поход один в особенно жаркую погоду.
Аморгос также является частью Кикладских островов.
Американские СМИ сообщают, что без вести пропавшим является Альберт Калибет, который до выхода на пенсию служил полицейским в Лос-Анджелесе.
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