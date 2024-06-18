Россия наступает в Донецкой области Украины, украинской армии нелегко удерживать эти участки фронта из-за нехватки солдат и боеприпасов.

"Противник прекрасно понимает, что с постепенным получением значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров и прибытием первых F-16, которые усилят нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу и их шансы на успех будет уменьшаться", - сказал Сырский.

"Поэтому командование российских войск в настоящее время делает все возможное, чтобы повысить интенсивность боевых действий и расширить географию боев", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский на мирном саммите в Швейцарии, который прошел в минувшие выходные, заявил, что текущий объем военной помощи остается недостаточным, а поставки в Украину осуществляются с задержками.

Он призвал союзников ускорить поставку десятков обещанных истребителей F-16 и попросил Запад направить больше батарей ПВО.

Сырский заявил, что российские войска усиливают удары в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. Российские войска приближаются к главной транзитной артерии и маршруту снабжения, который соединяет центры на промышленно развитом севере с городами южнее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!