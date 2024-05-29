Украинские летчики и техники изучают истребители F-16: "Эти самолеты очень маневренные!"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во вторник, 28 мая, в Бельгию, которая пообещала поставить Украине 30 истребителей F-16 в течение четырех лет, причем первый, возможно, уже в этом году. F-16 также обещали Дания, Нидерланды и Норвегия. Тем временем первая группа украинских пилотов завершила обучение в США, дополнительное обучение проходит в Европе. Об этом сообщает портал lsm.lv.
Первые F-16 могут быть поставлены Украине в ближайшие месяцы или даже недели. Возможно, уже в июне, если верить некоторым источникам. Обучение украинских пилотов продолжается в ряде стран. Одна из тренировочных площадок расположена на базе Королевских ВВС Дании.
Хотя публично заявлялось, что самолеты могут прибыть в Украину в середине этого года, некоторые СМИ, например, французская Le Monde со ссылкой на премьер-министра Бельгии, сообщают, что первые самолеты могут быть поставлены в Украину уже в этом месяце.
Союзники по НАТО обучают пилотов ВВС Украины работе с F-16 в разных странах - США, Великобритании, Франции, Дании и других странах. Подготовку украинских пилотов проводят те страны, которые в рамках коалиции НАТО пообещали Украине современные истребители, заменяющие стареющий парк боевых самолетов МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины.
"Эти самолеты несколько раз модернизировались и обновлялись. Можно сказать, что они очень современные и могут успешно конкурировать с другими истребителями западных стран. Я уверен, что ВВС Украины окажутся в большом выигрыше, используя эти самолеты", - сказал сказал генерал-майор Ян Дамс из Королевских ВВС Дании.
F-16 - очень быстрый боевой самолет, обладающий отличной маневренностью и способный оснащаться очень широким спектром боеприпасов.
"На этих самолетах очень весело летать. Я не говорю, что наши МиГи, на которых я летал до сих пор, скучные, просто эти самолеты очень маневренные", - восторгался пилот ВВС Украины.
Подготовка украинских пилотов к работе с современными западными истребителями длится несколько месяцев, в течение которых пилотов обучают английскому языку, используемому на самолетах, а также практической летной подготовке и изучению различных элементов боя, таких как тактика противовоздушной обороны и воздушные бомбардировки объектов.
Базовая программа обучения также включает 50 занятий на тренажере и 80 летных часов. Тренировки высоко оценивают и будущие пользователи самолетов - пилоты ВВС Украины.
"Мы много учимся, много летаем, готовимся к миссиям и так далее. Королевские ВВС Дании взяли на свои плечи огромную ответственность, проводя это обучение, и я могу только представить, насколько сложно им обучать нас. Они очень поддерживают и понимают", - оценил ход обучения украинский пилот.
В ходе обучения обучаются не только пилоты, но и авиатехники, основной задачей которых будет забота о техническом состоянии самолета.
Момент, когда Украина получит первые боевые самолеты и будет использовать их в активных боевых действиях, является многообещающим, но в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с тем, что самолетов больше, чем пилотов, способных их хорошо управлять.
До сих пор были публичные сообщения о том, что Украина может получить более 60 истребителей F-16 в ближайшие годы.
Французское издание Le Monde со ссылкой на источник в военных сообщило, что средний возраст украинцев, обучающихся в Европе, составляет от 21 до 23 лет, а некоторые даже не имеют опыта управления боевыми самолетами. Это объясняется тем, что на фронте сейчас нужны самые опытные летчики, но многие из них не вернулись.
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