Украинские летчики и техники изучают истребители F-16: "Эти самолеты очень маневренные!"

F-16 - очень быстрый боевой самолет, обладающий отличной маневренностью и способный оснащаться очень широким спектром боеприпасов.

"На этих самолетах очень весело летать. Я не говорю, что наши МиГи, на которых я летал до сих пор, скучные, просто эти самолеты очень маневренные", - восторгался пилот ВВС Украины.

Подготовка украинских пилотов к работе с современными западными истребителями длится несколько месяцев, в течение которых пилотов обучают английскому языку, используемому на самолетах, а также практической летной подготовке и изучению различных элементов боя, таких как тактика противовоздушной обороны и воздушные бомбардировки объектов.

Базовая программа обучения также включает 50 занятий на тренажере и 80 летных часов. Тренировки высоко оценивают и будущие пользователи самолетов - пилоты ВВС Украины.

"Мы много учимся, много летаем, готовимся к миссиям и так далее. Королевские ВВС Дании взяли на свои плечи огромную ответственность, проводя это обучение, и я могу только представить, насколько сложно им обучать нас. Они очень поддерживают и понимают", - оценил ход обучения украинский пилот.

В ходе обучения обучаются не только пилоты, но и авиатехники, основной задачей которых будет забота о техническом состоянии самолета.

Момент, когда Украина получит первые боевые самолеты и будет использовать их в активных боевых действиях, является многообещающим, но в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с тем, что самолетов больше, чем пилотов, способных их хорошо управлять.

До сих пор были публичные сообщения о том, что Украина может получить более 60 истребителей F-16 в ближайшие годы.

Французское издание Le Monde со ссылкой на источник в военных сообщило, что средний возраст украинцев, обучающихся в Европе, составляет от 21 до 23 лет, а некоторые даже не имеют опыта управления боевыми самолетами. Это объясняется тем, что на фронте сейчас нужны самые опытные летчики, но многие из них не вернулись.

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