Лайма Вайкуле высказалась о "Евровидении" этого года и о Латвии на нем

Лайма Вайкуле говорит, что следила за песенным конкурсом и составила свое мнение о нем: "Я на это смотрела так, если бы я была продюсером. Я смотрела на певца и думала - могу ли я его использовать, например, в своих проектах. Например, победитель - я могла бы его использовать в своих проектах".

Вайкуле высказалась и о представителе Ирландии: "Она - супер, это настоящий рок. Всем нравится Rammstein. Пожалуйста, она могла бы стать для них разогревом".

Говоря о представителе Латвии Доне, Вайкуле похвалила его голос, но сказала, что не хватало шоу. "Голос у него может быть самым лучшим. А дальше? Наумова - единственная, которая понимала, что три минуты должно что-то происходить".

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