Что нужно знать при выборе удобрений? Эксперт раскрывает распространенные ошибки

Лето в самом разгаре, но не будем забывать подкармливать растения в саду и теплице! "Несмотря на то, что кажется, что все уже растет и цветет, сейчас самое время поймать момент, когда растения в саду можно и нужно удобрять, чтобы получить и более высокий и качественный урожай в этом году, и ускорить рост тех растений, которые мы хотим там видеть", - говорит Юлия Вилцане, агроном, микробиолог и эксперт по садоводству компании Kurši.