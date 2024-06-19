Что нужно знать при выборе удобрений? Эксперт раскрывает распространенные ошибки

Лето в самом разгаре, но не будем забывать подкармливать растения в саду и теплице! "Несмотря на то, что кажется, что все уже растет и цветет, сейчас самое время поймать момент, когда растения в саду можно и нужно удобрять, чтобы получить и более высокий и качественный урожай в этом году, и ускорить рост тех растений, которые мы хотим там видеть", - говорит Юлия Вилцане, агроном, микробиолог и эксперт по садоводству компании Kurši.
Существует широкий ассортимент удобрений, и сделать выбор не так-то просто - на что обратить внимание и какие параметры проверить, прежде чем выбрать то, что подходит именно вам? Чтобы помочь вам с выбором, в беседе с экспертом мы выясним, что нужно учитывать при выборе удобрения, чтобы избежать ошибок.
Какие виды удобрений наиболее популярны?
Удобрения бывают разные, и их можно классифицировать по разным принципам: по внешнему виду - гранулированные, порошкообразные и жидкие; по составу - минеральные и органические.
Чем они отличаются и как их использовать?
Минеральные и органические удобрения отличаются по своему составу и сырью, из которого они получены.
Минеральные удобрения чаще всего производятся синтетическим путем, с использованием минеральных веществ и комбинирования их в различных формулах. Эти удобрения могут быть составлены по-разному и удовлетворять различные потребности растений, особенно во время цветения и плодоношения.
Органические удобрения чаще всего состоят из навоза, торфа, компоста и сапропеля и действуют несколько медленнее, поскольку таким удобрениям помогают почвенные микроорганизмы, которые высвобождают питательные вещества и делают их доступными для растений.
Лучше всего сочетать оба вида удобрений - органические, такие как гранулированный навоз, поскольку они не имеют выраженного запаха, для улучшения почвы, и в дополнение к ним - минеральные удобрения с микроэлементами.
Что нужно учитывать при выборе удобрения, чтобы не запутаться в широком ассортименте?
Выбирая удобрения в магазине, можно запутаться, но вот несколько принципов, которые помогут вам сориентироваться:
Сколько растений? Если речь идет о нескольких комнатных растениях или небольшой лоджии с посадками, возможно, будет достаточно жидкого удобрения для цветущих или зеленых растений. Жидкие удобрения легко дозировать, они хорошо растворяются и удобны в использовании.
Если растений больше, у вас есть теплица или сад, то стоит обратить внимание на гранулированные и растворимые удобрения, которые более экономичны для больших площадей.
Что искать на упаковке?
Состав!
На упаковке всех удобрений указан их состав и ключевые буквы, по которым вы сможете понять, что именно входит в состав удобрения: NPK, или азот (N), фосфор (P) и калий (K) - основные питательные элементы для растений.
В составе также будут указаны микроэлементы, если таковые имеются. Питательные вещества указываются в процентах, чтобы можно было сравнить различные удобрения и содержание в них питательных веществ.
Например, удобрение с формулой NPK 20-20-20 - это универсальное удобрение, которое обычно используется в начале роста растений или для стимулирования роста в середине лета для растений, которые устали - цветов в горшках и ящиках или огурцов. NPK-7-12-40 - это удобрение с повышенным содержанием калия, его используют, когда опадают плоды и ягоды - оно помогает им созреть, стать слаще и сочнее.
Одно удобрение не выполняет все функции! Не существует одного удобрения, которое бы справлялось со всеми задачами, поэтому в дополнение к различным комплексным удобрениям необходимо использовать кальциевую селитру или другие кальциевые удобрения, чтобы обеспечить растения кальцием. Это особенно важно для томатов, перцев, огурцов, клубники и летних цветов.
Каковы наиболее распространенные ошибки при использовании удобрений?
Удобрений вносится слишком мало - например, помидоры удобряют раз в 2-3 недели растворимым удобрением, таким как NPK 20-20-20 - 10 г на 20 л воды. Этого слишком мало, и удобрения в таком количестве следует вносить не реже двух раз в неделю.
Слишком много удобрений за один раз -
необходимо тщательно следовать инструкциям по применению и взвешивать дозы на кухонных весах, чтобы не перекормить растения и не вызвать симптомы, похожие на ожоги.
Слишком много различных удобрений одновременно - не стоит использовать все удобрения вместе, так как на разных этапах роста растения имеют немного разные потребности. Например,
в начале роста используют удобрение, содержащее больше азота, а во время цветения - содержащее фосфор и бор.
Внесение удобрений в сухую почву - это может сжечь растение или не сработать в нужный момент.
Если используются гранулированные удобрения, следует проверить, растворяются ли они, особенно в сухую погоду.
У разных растений разные потребности - есть растения, которым вообще не нужно много удобрений - например, травы, взрослые хвойные деревья, лаванда: они предпочитают удобрения с низким содержанием азота (до 10 %) плюс различные микроэлементы.
Однолетние и многолетние растения следует удобрять по-разному - помните, что
для многолетних растений с первой недели июля перестают использовать удобрения с высоким содержанием азота, а также свежий навоз, навозную жижу и т. д.
В середине лета растения начинают созревать и готовиться к зиме.
Существует ли какое-то универсальное удобрение, которое подходит для всех растений?
Гранулированные удобрения с формулой NPK, подобной 11-11-21 или 12-8-16, подходят для всех растений, при этом для мелких растений доза должна быть меньше, а для крупных - больше. При необходимости их можно использовать и в теплицах, но следует помнить, что там, где больше полива, больше и вымывания питательных веществ.
Можно ли комбинировать разные виды удобрений?
Лучше всего смешивать органические удобрения с минеральными.
Органические удобрения улучшают структуру почвы и добавляют в нее множество ценных питательных веществ, которых нет в минеральных удобрениях.
Например, весной перед посевом и посадкой внесите органическое удобрение - компост, гранулированный конский навоз и дополнительно гранулированное удобрение NPK, в состав которого также входят микроэлементы, поскольку органические удобрения содержат мало микроэлементов - это обеспечит растениям особенно благоприятные условия роста и более богатую корневую систему, что обычно приводит к повышению урожайности.
Статья подготовлена в сотрудничестве с экспертом по вопросам садоводства строительного дома Kurši - агрономом, микробиологом Юлией Вилцане, автором блога Dārzniece.
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