"Наденьте удобную обувь!": В Риге пройдет концерт поп-рок-группы AloeVera

5 июля в саду K.K.fon Stricka villa (улица Аристида Бриана, 9), в самом центре Риги, состоится красочное музыкальное событие в традициях open-air фестивалей - концерт культовой поп-рок-группы AloeVera. Девиз коллектива - музыка, танцы, свобода!
Для AloeVera этот концерт станет уже пятым выступлением в Риге, и с каждым годом группа собирает все больше новых поклонников.
"Те, кто был на наших концертах, знают, что наше выступление - это торжество жизни и свободы. Так что тем, кто хочет потанцевать и почувствовать жизнь, стоит обязательно прийти на это событие", - говорит солистка группы AloeVera Вера Мусаелян.
Несколько советов, как правильно подготовиться к концерту, от солистки группы Веры Мусаелян:
1. Наденьте удобную обувь
2. Оставьте свои границы дозволенного на входе
3. Не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта
4. Если вы боитесь быть свободными - не бойтесь
Состав группы: Мусаелян Вера (вокал), Михаил Ендза (гитара, микрофон, барабаны), Клименко Артём (бас, синтезаторы, гитара, драм-машина), Николай Алексеев (гитара).
Их песни звучат в фильмах, а кавер-версии на композиции известных исполнителей неизменно вызывают восторженные отзывы. Секрет популярности группы - в искренности исполнения и музыкальном совершенстве композиций, а также в дерзости и даже некоторой провокационности репертуара. Группа AloeVera всегда была любимицей концертных и фестивальных площадок. Но сейчас музыканты находятся в статусе запрещенной группы в России. На это повлияли и брак солистки Веры Мусаелян с российским оппозиционером Ильей Яшиным, и позиция осуждения войны России с Украиной, высказанная музыкантами в публичном пространстве. В конце 2023 года группа AloeVera приняла участие в съемках фильма-концерта Романа Либерова "Мы есть" наряду с Noize MC, Андреем Макаревичем, "Би-2" и другими уехавшими из России музыкантами.
В программе концерта прозвучат самые известные хиты разных лет, в том числе песни из последнего альбома коллектива "Сделаем вид", куда вошли драматичные песни о чувствах на фоне тяжелых исторических событий.
Вход для детей до 10 лет бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Bilešu Serviss.
О фестивале Botānika
Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу свежие проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала.
Помимо музыкальных событий фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступит ряд российских и латвийских музыкантов, журналистов, общественных деятелей: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор, Антон Долин, Денис Ханов, Алекс Дубас, Саша Гагарин (Sansara).
Фестиваль Botānika находится в поисках эксперимента, давая своей аудитории возможность знакомиться с редкими, нишевыми, но от этого не менее важными и актуальными явлениями в современной культуре. Проекты фестиваля максимально точно резонируют с сегодняшним днем.
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