"Наденьте удобную обувь!": В Риге пройдет концерт поп-рок-группы AloeVera

В программе концерта прозвучат самые известные хиты разных лет, в том числе песни из последнего альбома коллектива "Сделаем вид", куда вошли драматичные песни о чувствах на фоне тяжелых исторических событий.

Вход для детей до 10 лет бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Bilešu Serviss.

О фестивале Botānika

Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу свежие проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала.

Помимо музыкальных событий фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступит ряд российских и латвийских музыкантов, журналистов, общественных деятелей: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор, Антон Долин, Денис Ханов, Алекс Дубас, Саша Гагарин (Sansara).

Фестиваль Botānika находится в поисках эксперимента, давая своей аудитории возможность знакомиться с редкими, нишевыми, но от этого не менее важными и актуальными явлениями в современной культуре. Проекты фестиваля максимально точно резонируют с сегодняшним днем.