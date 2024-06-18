Андрей Макаревич - хедлайнер гала-концерта фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Воскресный концерт Laima Rendezvous Jūrmala традиционно является кульминацией фестиваля, привлекая выдающихся артистов со всего мира. В этом году главным артистом заключительного дня – 28 июля – станет любимец публики, друг фестиваля и Лаймы Вайкуле Андрей Макаревич.
Бессменный лидер легендарной "Машины времени" Андрей Макаревич уже 55 лет выступает со своей рок-группой. Он написал большинство из 600 песен, составляющих творческое наследие коллектива. На счету группы 23 студийных альбома и десять концертных записей, участие в бесчисленных музыкальных фестивалях и десятки музыкальных наград. На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala Андрей Макаревич выступит без группы и исполнит всем известные и любимые песни.
В воскресном концерте также примет участие знаменитая грузинская артистка Нино Катамадзе, которую гости фестиваля особенно полюбили. Впервые на фестивале выступит польский артист Михал Шпак, ставший известным после участия в польском X-Factor и представивший свою страну на "Евровидении" в 2016 году, а также талантливые грузинские музыканты Николоц Рачвели и Стефане.
Своими выступлениями заключительный концерт украсят и местные музыканты - великолепные Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Нормундс Рутулис, Маркус Рива, а также неповторимые Musiqq, Citi Zēni и элегантная Мария Наумова.
Лайма Вайкуле с радостью сообщает:
"Я в восторге от особых гостей воскресного концерта этого года. Андрей Макаревич - не только выдающийся артист, но и близкий друг фестиваля. Я рада видеть новых участников, которые присоединятся к нашим музыкальным праздникам. Приглашаю всех посетить фестиваль и насладиться этим незабываемым событием!".
О Laima Rendezvous Jūrmala
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и новых, многообещающих исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов зрителей: ТВ и интернет-каналы транслируют мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.
Участниками фестиваля в разные годы были Крис Норман, Монс Сельмерлев, Кристине Ополайс, Ксения Сидорова, Марио Бионди, Томас Невергрин, Уку Сувисте, Ноа, Сальвадор Собрал, Танита Тикарам, Нани Брегвадзе, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева и многие другие - всего более 200 известных артистов и исполнителей.
В этом году фестиваль продлится три дня - с 26 по 28 июля. В трех концертах примут участие 45 артистов из 14 стран. VIP-бронирование доступно по электронной почте vip@laimafestival.lv или по телефону +371 26645333.
Галерея: Laima Rendezvous Jūrmala 2023
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