Андрей Макаревич - хедлайнер гала-концерта фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

О Laima Rendezvous Jūrmala

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и новых, многообещающих исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.

Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов зрителей: ТВ и интернет-каналы транслируют мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.

Участниками фестиваля в разные годы были Крис Норман, Монс Сельмерлев, Кристине Ополайс, Ксения Сидорова, Марио Бионди, Томас Невергрин, Уку Сувисте, Ноа, Сальвадор Собрал, Танита Тикарам, Нани Брегвадзе, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева и многие другие - всего более 200 известных артистов и исполнителей.