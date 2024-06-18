Оранжевое предупреждение: синоптики предупреждают о разрушительных грозах

Estofex выпустил предупреждение высокого уровня для Латгале и Селии. Предупреждение более низкого уровня действует также в Видземе и восточной части Земгале. В Курземе опасных грозовых облаков не прогнозируется, а в Риге риск будет низким.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение о сильных дождях и грозах по всей стране, местами возможен град и сильные порывы ветра, в основном в восточной части страны.

Предупреждение действует с раннего утра среды до вечера.

В среду по всей Латвии ожидаются дожди, во многих местах сильные. Небо преимущественно облачное. Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов, в юго-восточных районах страны до +24 градусов.

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В Риге временами будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы. Ветер будет переменным, во второй половине дня северо-западным порывами до 17 метров в секунду, к вечеру ветер утихнет. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов, временами +14 градусов.

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