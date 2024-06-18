Латвия подаст апелляцию по делам о санкциях против Авена и Фридмана

Кабинет министров сегодня одобрил подготовленную Министерством юстиции позицию Латвии и решил подать апелляцию на решения Суда Европейского союза, отменившего санкции Европейского союза, наложенные на миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана.
Латвия продолжает решительно поддерживать Украину, осуждая агрессию и полномасштабное вторжение России в Украину, и в нынешней геополитической обстановке будет подавать апелляцию по делу Авена и Фридмана.
Подавая апелляцию, Латвия попросит Суд ЕС отменить судебные решения и не отменять санкции, изначально введенные против двух бизнесменов.
Минюст утверждает, что на момент принятия санкций против Авена и Фридмана имелись предварительные доказательства активной материальной или финансовой поддержки лиц в России, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.
28 февраля 2022 года Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о введении санкций в отношении Авена и Фридмана.
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