Латвия подаст апелляцию по делам о санкциях против Авена и Фридмана

Латвия продолжает решительно поддерживать Украину, осуждая агрессию и полномасштабное вторжение России в Украину, и в нынешней геополитической обстановке будет подавать апелляцию по делу Авена и Фридмана.

Подавая апелляцию, Латвия попросит Суд ЕС отменить судебные решения и не отменять санкции, изначально введенные против двух бизнесменов.

Минюст утверждает, что на момент принятия санкций против Авена и Фридмана имелись предварительные доказательства активной материальной или финансовой поддержки лиц в России, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

28 февраля 2022 года Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о введении санкций в отношении Авена и Фридмана.

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