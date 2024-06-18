Вот и подходит к концу очередной вторник. День принес как радостные новости, например, Кристап Порзиньгис стал первым латвийским баскетболистом - чемпионом НБА, так и грустные - чего стоит одна только авария под Саласпилсом. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за вторник, 18 июня.
Главное за 18 июня ⟩ Трагическое ДТП под Саласпилсом, Порзиньгис - чемпион НБА и подробности гибели юной флорболистки
Новости Латвии:
В ночь на вторник, 18 июня, Кристап Порзиньгис стал первым латвийским баскетболистом, выигравшим чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
А его команда - бостонский "Селтикс" - стала самым титулованным клубом в истории лиги.
Скончалась игрок флорбольной команды Ķekava Саманта Сизова, сообщает клуб.
Решение об отставке министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") приняла сама, заявила кандидат на пост министра культуры от партии "Прогрессивные" Агнесе Лаце в интервью программе "900 секунд", комментируя информацию о том, что решение об отставке не было ее собственным.
Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский бегун на длинные дистанции Дмитрий Серёгин.
15-летняя Ольга Козлова была убита 5 июля 2009 года. Убийцами оказались четверо молодых людей, которые на тот момент были несовершеннолетними. Двое из них - одноклассники Ольги. Организатором убийства стал одноклассник девочки Никита. Ольга регулярно помогала ему с учебой.
В понедельник, 17 июня, метеорологи объявили в центральных и восточных регионах Латвии оранжевое предупреждение о грозах. Жители поделились фотографиями и видео непогоды в социальных сетях.
До 2030 года железнодорожный проект Rail Baltica не будет полностью построен ни в одной из стран Балтии, заявила заместитель председателя правления RB Rail Кития Грушкевича в интервью программе "900 секунд".
На Лиго и Янов день, 23 и 24 июня, общественный транспорт Риги будет бесплатным, а также будут организованы дополнительные рейсы, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.
Кандидат на пост министра культуры, парламентский секретарь Минкультуры Агнесе Лаце в прошлом году задекларировала доход в размере 19 230 евро, согласно декларации чиновника за 2023 год.
13 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые предусматривают, что с 2025 года для части собственников квартир будет постепенно повышаться плата за пользование не принадлежащей им землей, если земля будет имеет более высокую кадастровую стоимость, чем годом ранее, сообщает агентство LETA.
Во вторник, 18 июня, на трассе Улброка - Огре (Р5) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение на дороге полностью перекрыто, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi на платформе X.
В TikTok появилось видео, на котором видно, как роскошный BMW помогает вытащить застрявший в песке на пляже бусик Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Сегодня правительство поддержало поправки к закону о поддержке безработных и ищущих работу, разработанные для внедрения директивы Европейского парламента и Совета об условиях въезда и пребывания подданных третьих стран в целях высококвалифицированной занятости.
В понедельник, 17 июня, Латвию потрясла новость о смерти 16-летней перспективной флорболистки Саманты Сизовой. Государственная полиция раскрыла онлайн-журналу TVNET GRUPA TVNET+ причину смерти девочки.
Во второй половине дня во вторник, 18 июня, в Риге на станции Браса поезд сбил велосипедиста. Об этом RUS TVNET сообщили очевидцы.
Кабинет министров сегодня одобрил подготовленную Министерством юстиции позицию Латвии и решил подать апелляцию на решения Суда Европейского союза, отменившего санкции Европейского союза, наложенные на миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана.
Государственная полиция в Риге за ограбления и разжигание ненависти задержала представителей субкультуры скинхедов, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Издание "Проект" рассказало о схеме обналичивания миллиардов рублей из бюджета Чечни, а также о гареме Кадырова и причастности его окружения к ряду убийств. DW коротко пересказывает основные факты из расследования.
Американский банк Wells Fargo уволил дюжину сотрудников из-за необычной причины - движения компьютерной мыши, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg.
Пожар вспыхнул на заводе по производству метанола в городе Азов Ростовской области России после удара украинского беспилотника, сообщает во вторник, 17 июня, Telegram-канал "Это Ростов новости".
В последние дни появились сообщения об исчезновении нескольких человек на греческих островах. Ранее пропавшая туристка из США была найдена мертвой на пляже греческого острова Матракион 16 июня. Власти Греции разыскивают двух французских туристок на острове Сикинос, а также 59-летнего отдыхающего на острове Аморгос, сообщает CNN.
Война - одна сплошная логистическая операция. Если в таблицах Excel непорядок, то, образно говоря, мы мало того что не уйдем с поля боя вторыми, но даже не дотянем до финальной битвы. Поэтому Силы обороны Эстонии подсчитали, во сколько стране обойдется один день и час боя, сообщает Rus.Postimees.
39-летнему латвийскому рыбаку на пять лет запрещен въезд в Великобританию на остров Мэн. В течение восьми месяцев мужчина пять раз попадал в неприятности, и теперь ему предписано покинуть остров. Однако латвиец не согласен с решением и подал апелляцию, пишет Apollo.lv.
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