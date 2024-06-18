Главное за 18 июня Трагическое ДТП под Саласпилсом, Порзиньгис - чемпион НБА и подробности гибели юной флорболистки

Война - одна сплошная логистическая операция. Если в таблицах Excel непорядок, то, образно говоря, мы мало того что не уйдем с поля боя вторыми, но даже не дотянем до финальной битвы. Поэтому Силы обороны Эстонии подсчитали, во сколько стране обойдется один день и час боя, сообщает Rus.Postimees.

39-летнему латвийскому рыбаку на пять лет запрещен въезд в Великобританию на остров Мэн. В течение восьми месяцев мужчина пять раз попадал в неприятности, и теперь ему предписано покинуть остров. Однако латвиец не согласен с решением и подал апелляцию, пишет Apollo.lv.

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На киноэкранах Латвии - долгожданное продолжение излюбленного мультфильма "Головоломка" 2015 года от студии Pixar. Зрителей ждет возвращение не только Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости, живущих в голове девочки Райли, но и новых эмоций, которые отразят ее взросление. Однако стоит ли новое зрелище девяти лет ожидания? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Теплые июньские вечера и близость Лиго вызывают у многих желание насладиться сексом на свежем воздухе по полной программе. Но что такое секс под открытым небом - звезды, романтика, мерцающие светлячки и множественные оргазмы? Или колючие шишки под спиной, песок во всех отверстиях и никакого кайфа?