Недалеко от Балдоне, кажется, образовалась новая карстовая воронка, а глава Госпогранохраны раскрыл новую информацию об упавшем в Латвии российском дроне. Правнучка советского лидера Никиты Хрущева Нина рассказала, чего стоит ждать от Путина, а в Риге прошла премьера скандального "Лимонова". Почему неверные мужья сидят в Tinder и зачем есть яблоки осенью? Об этих и многих других новостях уходящей пятницы, 27 сентября, RUS TVNET рассказывает в итогах дня.
Главное за 27 сентября ⟩ Срок для священника-насильника, новая информация о дроне РФ в Латвии и исповедь изменника
Новости Латвии:
Блок управления упавшего в Гайгалавской волости Резекненского края российского дрона типа Shahed был уничтожен, исходит из слов начальника Госпогранохраны Гунтиса Пуятса, сказанных в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
Рижский городской суд в пятницу, 27 сентября, приговорил священника Резекненско-Аглонской епархии Павла Зейлю, обвиняемого в сексуальных преступлениях, к шести годам и десяти месяцам лишения свободы, выяснило агентство LЕТА в суде.
Недалеко от Балдоне, возможно, образовалась новая карстовая воронка, свидетельствует информация, опубликованная в соцсетях.
На первые три фазы строительства Южного моста ушло девять лет. Из-за неумелого управления проектами и неэкономических действий Рижского городского самоуправления общие расходы на строительные работы с запланированных 109 млн латов (на первую очередь 64,79 млн латов, на вторую - 44,05 млн латов) выросли более чем в пять раз, достигнув 570 млн латов, - заключил Государственный контроль, проведя ревизию первых двух очередей строительства моста, пишет Latvijas Avīze.
За рубежом:
Британская артистка Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на ее родственников.
Зачем жители Эстонии стремятся в Беларусь, почему там невозможен вооруженный протест и чем больше всего удивляет война России с Украиной. Об этом и не только Rus.Postimees поговорил с писателем Сашей Филипенко.
Правнучка советского лидера Никиты Хрущева, американский политолог и писатель Нина Хрущева в большом интервью Rus.Postimees разложила по полочкам реакции Запада на Путина и Зеленского, оценила состояние российского общества сегодня и поделилась своими данными о том, кто на самом деле передал Крым Украине ровно 70 лет назад.
Мощный ураган "Хелен", который, по словам властей и синоптиков, несет смертельную угрозу всем на его пути, в ночь на пятницу вышел из Мексиканского залива на сушу в американском штате Флорида.
В родильном отделении отремонтированной на евроденьги больницы в Валмиере, где одновременно могут разместиться до тридцати рожениц, не слышно ни голосов, изнуренных усилиями завершающего этапа родов женщин, ни первых криков новорожденных. Репортаж Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Да там полно женатых, хотя это вроде приложение для свободных", - поделилась возмущением Инесе, говоря о Tinder. TVNET+ решил выяснить, насколько привычным явлением для Латвии стали женатые мужчины в Tinder? Что они там делают? И почему, находясь в браке, они продолжают искать новые знакомства?
В рамках кинофестиваля "Балтийская жемчужина" в Риге прошла премьера байопика "Лимонов, баллада об Эдичке", который стал скандальным задолго до выхода на экраны. Стоит ли хаять первый англоязычный фильм Кирилла Серебренникова об одиозном российском нацболе (который снимали в том числе в Латвии) и почему не все смогут усидеть на нем до конца - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
27 сентября Раиса Блуменфелде не только празднует день рождения, но и уходит в декретный отпуск. Несмотря на то, что она будет отсутствовать совсем недолго, команде RUS TVNET будет очень её не хватать.
Мы живем в совершенно фантастические времена. Во времена, когда люди настолько свободны от каких-либо предрассудков, что у них нет абсолютно никаких проблем сказать остальному миру, что они полные идиоты. Круглые идиоты, не понимающие физики, не понимающие природных процессов, совершенно невосприимчивые к критическому мышлению. Кто-то в Интернете метко назвал это "одноклеточные". Но вместо того, чтобы пытаться скрыть все это от других, они этим гордятся в Сети.
26 сентября в к/з Palladium выступили участники "Евровидения" из Ирландии Bambie Thug. О том, как это было, смотрите в нашей галерее!
Латвийский футбольный клуб RFS потерпел поражение от румынского ФКСБ в первом туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.
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