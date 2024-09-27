Главное за 27 сентября Срок для священника-насильника, новая информация о дроне РФ в Латвии и исповедь изменника

Зачем жители Эстонии стремятся в Беларусь, почему там невозможен вооруженный протест и чем больше всего удивляет война России с Украиной. Об этом и не только Rus.Postimees поговорил с писателем Сашей Филипенко.

Правнучка советского лидера Никиты Хрущева, американский политолог и писатель Нина Хрущева в большом интервью Rus.Postimees разложила по полочкам реакции Запада на Путина и Зеленского, оценила состояние российского общества сегодня и поделилась своими данными о том, кто на самом деле передал Крым Украине ровно 70 лет назад.

​Мощный ураган "Хелен", который, по словам властей и синоптиков, несет смертельную угрозу всем на его пути, в ночь на пятницу вышел из Мексиканского залива на сушу в американском штате Флорида.

В родильном отделении отремонтированной на евроденьги больницы в Валмиере, где одновременно могут разместиться до тридцати рожениц, не слышно ни голосов, изнуренных усилиями завершающего этапа родов женщин, ни первых криков новорожденных. Репортаж Rus.Postimees.

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"Да там полно женатых, хотя это вроде приложение для свободных", - поделилась возмущением Инесе, говоря о Tinder. TVNET+ решил выяснить, насколько привычным явлением для Латвии стали женатые мужчины в Tinder? Что они там делают? И почему, находясь в браке, они продолжают искать новые знакомства?