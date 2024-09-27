Diena: К нападению на Леонида Волкова причастен экс-полицейский из Риги

В начале лета Челебий связался с одним из сотрудников благотворительного фонда Петра Авена Aven Foundation и предложил тому информацию, касающуюся, помимо прочего, организации нападения на Волкова, рассказали два источника издания "Медуза", близкие к фонду.

"Челебий позвонил мне и предложил встретиться с адвокатом Бориса Березовского. Я спросил зачем - он сказал, что у него важная информация для Петра [Авена]", - рассказывает один из источников издания, по словам которого "адвокатом Березовского" был Блинов, с которым они встречались в Юрмале. "Он рассказал, что Невзлин заказал Волкова, девушку, которую избили в Аргентине, что он проплачивал весь негатив на Авена. Я спросил, чего он хочет. Он сказал - денег. Я сказал, денег нет, такими вещами мы не занимаемся, мы вне политики и, тем более, компроматы не покупаем. Спасибо, до свидания", - рассказал источник "Медузы", близкий к фонду.

Расследование ФБК было основано на скриншотах переписки Блинова с Невзлиным, которую фонду предоставил человек, представившийся Андреем Матусом. ФБК назвали его "решальщиком" - человеком со связями в российских органах, который готов разбираться с различными проблемами за деньги. Так, в переписке обсуждались планы похитить Волкова в Литве, а когда это не удалось - избить его. Помимо этого, Невзлин, по утверждениям ФБК, был организатором еще двух нападений - на супругу экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову и на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве.

19 сентября стало известно, что Блинова арестовали в Польше по обвинению в организации избиения Волкова. По данным местной прокуратуры, это произошло 13 сентября - на следующий день после выхода видеорасследования ФБК. Пока под стражей Блинов пробудет три месяца - в отношении него ведется расследование.

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