В Риге демонтирован памятный знак Московского сада. Его установили во время визита Лужкова

В августе совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж памятного знака.

По данным Рижского агентства памятников, знак был установлен в 2010 году, во время визита в Ригу мэра Москвы Юрия Лужкова.

В то время председателем Рижской думы был лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Ранее сегодня, 27 сентября, стало известно, что Национальное объединение призвало Вентспилсскую городскую думу демонтировать памятник противнику независимости Латвии Янису Фабрициусу в Вентспилсе, сообщили LЕТА в партии.

Партия сообщила, что обратилась в Музей оккупации Латвии и Латвийский военный музей, чтобы получить мнение специалистов и историков о личности и исторических деяниях Фабрициуса, а также о военной форме государства-агрессора, изображенной на памятнике. Получено подтверждение военных действий Фабрициуса против независимости Латвийского государства. Нацобъединение предлагает демонтировать памятнику согласно закону о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже.