Генпрокуратура Украины: Россияне в Донецкой области обезглавили украинского солдата

"Мы получили информацию, что командиры одного из подразделений оккупационных войск России в Волновахском районе Донбасса отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с бесчеловечной жестокостью - путем обезглавливания", - цитирует Русская служба ВВС генпрокурора Украины Андрея Костина.

В ходе проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника, отмечается в заявлении Генпрокуратуры.

"Это ужасное варварство, которому не место в XXI веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск", - подчеркнул Костин.

Генпрокурор заверил, что эти преступления не останутся безнаказанными, и призвал весь цивилизованный мир изолировать и наказать террористическое государство.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего. По словам Костина, расследуется причастность некоторых российских военных к совершению этого преступления.

В заявлении генпрокурора подчеркивается, что это преступление является грубым нарушением международного права.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!