Вандалы в Талси уничтожили парк гамаков

Глава Талсинского городского управления Лаурис Тигерс сообщил, что в последнее время все чаще городская инфраструктура Талси страдает из-за вандалов, которые регулярно наносят ущерб ландшафтному дизайну, установленному в окружающей среде. Этим утром было констатировано очередное повреждение городской среды - были намеренно разрезаны гамаки, установленные для удобства жителей на улице 1 мая, 15.

"Инициатива по поводу парка гамаков была реализована еще в прошлом году, в тот раз они удачно продержались летний сезон, но этот оказался последним, так как приобрести новые сейчас невозможно", - признал глава городского управления.

Кроме того, были намеренно повреждены мусорные урны в городе. Они были сломаны и сожжены, в свою очередь еще одна особенность последних недель - в контейнеры для сортированных отходов намеренно выбрасывают бытовой мусор. В данный момент отдельных виновников самоуправлению удалось привлечь к ответственности, отметил Тигерс.

От действий недобросовестных жителей периодически страдают и городские насаждения, а установленный в апреле Звуковой цветочный сад, созданный благодаря инициативе жительницы Талси Индры Клявиня и пожертвованиям неравнодушных, был поврежден уже в первую же неделю. В данный момент объект снят, он будет установлен снова, когда на конкретной территории оборудуют камеру видеонаблюдения, но перед этим еще нужно привести в порядок необходимое подключение электричества.

Такой преднамеренный ущерб одновременно ухудшает городскую среду и приводит к финансовым потерям, а улучшения, о которых идет речь, не всегда возвращаются в город.

Глава администрации города Талси призывает жителей, которые видят людей, намеренно наносящих ущерб городской инфраструктуре, обратить внимание на происходящее и обратиться в муниципальную полицию по телефону 26 132 701.

Кроме того, самоуправление призывает родителей обсудить с детьми и подростками негативные последствия вандализма и напомнить, что важно не только взаимное уважение, но и уважение к городу, волости и краю, где вы живете.

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