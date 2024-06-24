Ивар Калныньш: предыдущий спектакль Крымова в Национальном театре мне очень понравился

При этом актер высокого мнения о многих новых постановках в латвийских театрах.

"Постановка [российского режиссера Дмитрия] Крымова (осудил вторжение РФ в Украину и покинул Россию. - Прим. авт.) в Национальном театре мне понравилась. "Питер Пен. Синдром". Там неоднозначная критика была. Но артисты Дита Луриня и Эгонс Домбровскис потрясающе, по-моему, справились со своими ролями. Это очень трогательно и неожиданно немножко. Режиссер рассказывает о своей жизни. Мне нравится такой активный и зрелищный театр", - признается Калныньш.

Отметим, что через несколько дней после интервью (программа "Кто вам платит?" записывалась 13 июня) Национальный театр отменил показ другого спектакля Крымова - "Записки сумасшедшего" - из-за того, что он игрался на русском языке.

Также театр сообщил, что до окончания войны в Украине устанавливает мораторий на гастроли спектаклей на русском языке на сцене Латвийского национального театра.

Калныньш в интервью высказал также свое мнение об актрисе Чулпан Хаматовой, которая после полномасштабного вторжения России в Украину играет в латвийских театрах.

"Я видел ее монолог. Там вторая половина была рассказом Достоевского. Это рассказ, который при всех властях не печатали, про изнасилование девушки. Это ее такой монолог. А в начале она читала текст про "Норд-Ост" (речь идет о моноспектакле Post Scriptum, поставленном Алвисом Херманисом. Текст постановки основан на публикациях журналистки Анны Политковской для "Новой газеты", а также на запрещенной цензурой главе из романа Достоевского "Бесы". - Прим. авт.). Это интересно было. А уже третий спектакль она на латышском языке играла. И сейчас ее пригласили в театр", - восхищается актер.

Интервью целиком вы можете посмотреть здесь:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!