Ивар Калныньш: предыдущий спектакль Крымова в Национальном театре мне очень понравился

Актер Ивар Калныньш стал гостем программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET. Активнее всего с ним говорили о театре - использовании современных технологий, спектакле российского режиссера Дмитрия Крымова и актерских работах Чулпан Хаматовой.
Одна из главных театральных работ Калныньша - Понтий Пилат в спектакле "Мастер и Маргарита". А вот версия, которую в театре "Дайлес" поставил режиссерский дуэт Тиит Оясоо и Эне-Лиис Семпер, ему не понравилась.
"Этот перформанс можно было сделать и без Булгакова. Там очень много, почти все, показывается на экране. Поэтому в театре ты странным образом смотришь и на сцену, и на экран. Артистов нет, они где-то там в кулисах что-то играют, какие-то сцены показывают на экране. Ну, если им так хочется кино снимать, почему не снимают кино? В театре, если нет крупного плана, надо придумать какую-то особую мизансцену и работать по-другому. Больше фантазии", - критикует постановку актер.
По его мнению, в этом варианте используется слишком много современных технологий.
"Я столько уже видел спектаклей, и даже на той же сцене. Я в этом театре работал почти 30 лет. Очень много постановок, где пользуются какими-то камерами - где-то успешно, где-то неуспешно. В этой постановке, по-моему, этого чересчур много. Все время снимают, кажется, двумя камерами или тремя", - отмечает Калныньш.
При этом актер высокого мнения о многих новых постановках в латвийских театрах.
"Постановка [российского режиссера Дмитрия] Крымова (осудил вторжение РФ в Украину и покинул Россию. - Прим. авт.) в Национальном театре мне понравилась. "Питер Пен. Синдром". Там неоднозначная критика была. Но артисты Дита Луриня и Эгонс Домбровскис потрясающе, по-моему, справились со своими ролями. Это очень трогательно и неожиданно немножко. Режиссер рассказывает о своей жизни. Мне нравится такой активный и зрелищный театр", - признается Калныньш.
Отметим, что через несколько дней после интервью (программа "Кто вам платит?" записывалась 13 июня) Национальный театр отменил показ другого спектакля Крымова - "Записки сумасшедшего" - из-за того, что он игрался на русском языке.
Также театр сообщил, что до окончания войны в Украине устанавливает мораторий на гастроли спектаклей на русском языке на сцене Латвийского национального театра.
Калныньш в интервью высказал также свое мнение об актрисе Чулпан Хаматовой, которая после полномасштабного вторжения России в Украину играет в латвийских театрах.
"Я видел ее монолог. Там вторая половина была рассказом Достоевского. Это рассказ, который при всех властях не печатали, про изнасилование девушки. Это ее такой монолог. А в начале она читала текст про "Норд-Ост" (речь идет о моноспектакле Post Scriptum, поставленном Алвисом Херманисом. Текст постановки основан на публикациях журналистки Анны Политковской для "Новой газеты", а также на запрещенной цензурой главе из романа Достоевского "Бесы". - Прим. авт.). Это интересно было. А уже третий спектакль она на латышском языке играла. И сейчас ее пригласили в театр", - восхищается актер.
Интервью целиком вы можете посмотреть здесь:
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