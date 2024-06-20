VDD призывает привлечь мужчину к ответственности за поддержку российской агрессии в соцсетях

Служба государственной безопасности (VDD) 13 июня призвала прокуратуру привлечь к ответственности мужчину за публичное восхваление и оправдание военных преступлений, совершенных Россией, а также за разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе, сообщает агентство LETA.
Уголовный процесс против этого лица был начат 26 марта.
В ходе расследования VDD констатировала в соцсети TikTok несколько видеороликов на русском языке, в которых человек распространял различные ненавистнические высказывания и послания в адрес латышей и украинцев, оправдывая неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, а также высказывания, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды.
К подозреваемому в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу.
Уже сообщалось, что с момента вторжения России в Украину VDD возбудила 48 уголовных дел в отношении 55 лиц за публичные высказывания в поддержку российской агрессии и интересов. Также VDD провела профилактические беседы с более чем тысячей лиц в связи с комментариями в интернете, направленными на оправдание российской агрессии и содержащими элементы разжигания ненависти, предупредив их об уголовной ответственности, предусмотренной в случае совершения подобных преступлений.
В конце апреля в рамках другого дела сотрудники VDD задержали мужчину по подозрению в публичном оправдании войны России против Украины, а также в действиях, которые, по мнению VDD, были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе. По имеющейся у LETA информации, речь идет о Дмитрии Матаеве.
Уголовное дело было возбуждено 26 марта после того, как Служба государственной безопасности обнаружила на видеохостинге TikTok несколько видеообращений на русском языке, размещенных этим человеком. В сообщениях выражалась поддержка России и ее военной агрессии против Украины, а также звучали агрессивные и враждебные высказывания в адрес латышей и других граждан Латвии, поддерживающих Украину.
Подозреваемый уже попадал в поле зрения VDD в 2023 году за агрессивные и пророссийские комментарии в Facebook. В августе VDD провела с ним профилактические беседы, предупредив, что его деятельность в интернете приблизит его к уголовным преступлениям, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
Подозреваемый в качестве меры пресечения был заключен под стражу.
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