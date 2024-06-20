VDD призывает привлечь мужчину к ответственности за поддержку российской агрессии в соцсетях

Уголовный процесс против этого лица был начат 26 марта.

В ходе расследования VDD констатировала в соцсети TikTok несколько видеороликов на русском языке, в которых человек распространял различные ненавистнические высказывания и послания в адрес латышей и украинцев, оправдывая неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, а также высказывания, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды.

К подозреваемому в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу.

Уже сообщалось, что с момента вторжения России в Украину VDD возбудила 48 уголовных дел в отношении 55 лиц за публичные высказывания в поддержку российской агрессии и интересов. Также VDD провела профилактические беседы с более чем тысячей лиц в связи с комментариями в интернете, направленными на оправдание российской агрессии и содержащими элементы разжигания ненависти, предупредив их об уголовной ответственности, предусмотренной в случае совершения подобных преступлений.