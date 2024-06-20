Силиня: В 14-й пакет санкций ЕС против РФ включен запрет на экспорт и транзит марганцевой руды

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс, Силиня подчеркнула, что этого результата на уровне ЕС удалось добиться, проводя активную разъяснительную работу.

"Латвия требовала включения в пакет санкций самых обширных и строгих мер. Они включали в себя санкции против так называемого теневого флота России и дополнительные ограничения на российский сжиженный природный газ. Мы продолжаем работать, чтобы эти санкции распространялись и на Беларусь", - сказала премьер-министр.

Пакет санкций одобрен на уровне послов стран ЕС, а это значит, что он может вступить в силу уже на следующей неделе, сразу после официального опубликования в понедельник, отметила Силиня.

Как сообщалось, ранее ЕС не смог согласовать пакет санкций против России из-за возражений Германии, которая опасалась их влияния на свою промышленность и малый бизнес.

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