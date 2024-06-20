Латвийца подозревают в тяжелом преступлении в Великобритании. Он объявлен в международный розыск

Преступление произошло в городе Ковентри.

14 июня около 16:30 по местному времени, мужчина, передвигаясь на автомобиле BMW по Рэдфорд-роуд, насмерть сбил 12-летнего мальчика. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

21-летний Долар Александер, уроженец Латвии, скрывается от полиции уже почти неделю.

Он разыскивается по подозрению в опасном вождении, повлекшем смерть, сообщила полиция Уэст-Мидлендса.

Детективы призывают людей не "приближаться" к Долару, а вместо этого обращаться в британские правоохранительные органы.

Фото: West Midlands Police/CoventryLive

Британская полиция подтвердила, что Долар Александер объявлен в международный розыск - его разыскивают и в Латвии.

"Мы понимаем, что подозреваемый родился в Латвии, поэтому проводим дальнейшее расследование с нашими международными коллегами и партнерами, чтобы попытаться выследить его", - говорится в заявлении британских правоохранительных органов.

Сообщается, что в машине находились четыре человека.

Трагедия потрясла весь Ковентри. Мать погибшего мальчика сказала, что чувствует себя "беспомощной" и хочет, чтобы виновный был найден.

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