Главное за 20 июня "Базовая пенсия" для всех пенсионеров, новые экзамены для россиян и кибератака на Smart-ID

За рубежом:

Два самолета Airbus A340, принадлежавшие гамбийской лизинговой компании Macka Invest Company, которые вылетели из аэропорта Шяуляя в конце февраля этого года и должны были лететь в Шри-Ланку и на Филиппины, приземлились в Иране, сообщает в четверг литовский портал деловых новостей Verslo zinios.

Американские санкции, введенные на прошлой неделе, начали приносить первые плоды. Курс юаня к рублю достиг минимального уровня за последний год, сообщает Bloomberg.

Интересное чтиво:

Высокий EURIBOR застопорил рынок недвижимости: еще весной эксперты высказывали опасения, что через несколько лет в Латвии может возникнуть дефицит новых квартир. Однако сейчас ключевые ставки Европейского центрального банка начали снижаться. Что происходит на рынке недвижимости, какие планы у застройщиков и в каких районах появятся новые дома? TVNET+ пообщался с экспертами по недвижимости и финансистами.

RUS TVNET вышел на улицу, чтобы выяснить у жителей и гостей Риги, где они узнают новости, какие СМИ предпочитают и кому больше доверяют - блогерам или журналистам. Ответы смотрите на видео!

Анаит Исаханова стала новой гостьей передачи RUS TVNET "В чём фишка?". Сейчас для нее основным занятием стала музыка, но в прошлом у девушки работа на телевидении, карьера модели и участие в конкурсах красоты.

20 и 21 июня в Риге пройдёт мастер-класс по актёрскому мастерству, который проведёт российский режиссёр, сценарист и актёр Александр Молочников.

19 июня Союз театральных работников Латвии (LTDS) совместно с Министерством культуры и Фондом Бориса и Инары Тетеревых назвал претендентов на премию "Ночь лицедеев" в 14 категориях. Рижский русский театр им. М. Чехова представлен в восьми номинациях.

Сборная Грузии по футболу, впервые выступающая в финальной части чемпионата Европы, произвела хорошее первое впечатление во всех отношениях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!