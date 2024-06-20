До Лиго остается всего три дня, а RUS TVNET вспоминает главные события уходящего четверга, 20 июня: от планов Минблага обеспечить "базовые пенсии" для всех пенсионеров по старости и возможной кибератаки на систему Smart-ID до инцидента с самолетами из Шяуляя и предпочтениях рижан в СМИ.
Главное за 20 июня ⟩ "Базовая пенсия" для всех пенсионеров, новые экзамены для россиян и кибератака на Smart-ID
Новости Латвии:
Министерство благосостояния хочет перейти к предоставлению "базовой пенсии" всем пенсионерам по старости аналогично тому, как это происходит в Эстонии и Литве.
Из-за возможной кибератаки утром в четверг, 20 июня, нарушена работа инструмента электронной идентификации и подписи Smart-ID, сообщила глава латвийского филиала и отдела бизнес-развития разработчика Smart-ID SK ID Solutions Санита Мейере.
Сегодня, 20 июня, Сейм в окончательном чтении принял изменения к закону об иммиграции, которые гласят, что и те граждане России, которые получили постоянные виды на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах, должны будут пройти проверку на владение государственным языком, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма.
Преподаватели Рижского технического колледжа (RTK) просят студентов сообща собрать деньги на угощение членам экзаменационной комиссии, подчеркивая, что "так происходит каждый год". Студенты не в восторге от этой практики, сообщает программа Bez Tabu.
В среду, 19 июня, небольшой самолет совершил аварийную посадку в поле в нескольких километрах от аэропорта "Рига". TVNET+ выяснил, кто был организатором полета, и узнал подробности происшествия из первых уст.
За рубежом:
Два самолета Airbus A340, принадлежавшие гамбийской лизинговой компании Macka Invest Company, которые вылетели из аэропорта Шяуляя в конце февраля этого года и должны были лететь в Шри-Ланку и на Филиппины, приземлились в Иране, сообщает в четверг литовский портал деловых новостей Verslo zinios.
Американские санкции, введенные на прошлой неделе, начали приносить первые плоды. Курс юаня к рублю достиг минимального уровня за последний год, сообщает Bloomberg.
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