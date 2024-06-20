Авиабомба оборудована навигационной системой GPS.

Российский Telegram-канал Flightbomber, близкий к российским военным кругам, пишет, что бомба была сброшена в селе Липцы Харьковской области. По данным канала, авиабомба такого типа впервые применяется в боевых действиях.

"Радиус взрыва бомбы составляет 230 метров, осколки могут быть смертоносными даже после полета на расстояние 1240 метров", - сообщил автор канала.

Y’all Russia dropped a huge bomb today on Ukrainian territory. HUGE! It’s now or never to rally the troops globally to support Ukraine 🇺🇦.



The video is from Russian Air Force they are gloating about it. Ignore the soundtrack.



“ Today, Russia dropped the first FAB-3000 M-54… pic.twitter.com/2YaxUsHdmj — 🇺🇸 Army Veteran in 🇺🇦 (@73RDARM) June 20, 2024

Источник ТАСС утверждает, что целью удара стал пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ.

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в своем микроблоге X пишет, что бомба упала в 15 метрах от здания "Новой почты", но нанесла ему значительный ущерб. Это же можно сказать по видео.

В марте 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала года в Нижегородской области произведены три бомбы ФАБ-3000. Их продукция производится в массовом масштабе.

Как сообщают западные военные аналитики, РФ начала активно применять против позиций ВСУ старые авиабомбы, оборудованные современными модулями планирования и коррекции. Эта тактика приводит не только к уничтожению укреплений ВСУ но и к почти полному разрушению населенных пунктов, в которых те находятся.

За время наступления оккупационной армии РФ на Волчанск в Харьковской области большинство зданий в этом населенном пункте уже разрушено.

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