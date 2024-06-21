Россия открыла новый фронт? Все, что известно о наступлении на Торецк

Теоретически, в случае успеха это оборвет логистическую связь между оккупированными Донецком и Луганском.

Где россияне продвинулись под Торецком

Российские провоенные телеграм-каналы 19 июня написали о начале наступления на Торецк.

Например, канал Readovka (2,5 млн подписчиков) заявил, что российская армия атакует этот участок фронта сразу по нескольким направлениям и смогла вклиниться в украинскую оборону на 2 км.

«С наскока нашим войскам удалось выйти на Северное и на окраины Александрополя и Нью-Йорка», — сообщил канал.

Украинский аналитический портал DeepState подтверждает, что россиянам 19 июня действительно удалось продвинуться на 2 км в направлении от КПП «Майорск» к поселку Северное. Это уже окрестности Торецка.

В Торецке еще остаются гражданские, власти просят их эвакуироваться Фото: Reuters

Также зафиксировано незначительное продвижение возле села Александрополь, что в 20 км юго-западнее Торецка.

Еще один популярный в России телеграм-канал «Военкор Котенок» (381 тысяч подписчиков) пишет, что российская армия перед наступлением ударила по опорным пунктам ВСУ в лесополосе возле Северного (предыдущее название села — Кирово).

Он отмечает, что целью россиян на этом направлении является выход к Клебан-Быкскому водохранилищу в 8 км к северо-западу от Торецка и дальше в Константиновку. Это разрежет всю систему обороны украинской армии на Донбассе и позволит России ударить во фланг гарнизона ВСУ, защищающего Часов Яр.

Фото: BBC