Готовя доклад, представители HRW побеседовали с 42 педагогами, сотрудниками школ и другими должностными лицами в Харьковской области после ухода оттуда российских войск в сентябре 2022 года, а также с учителями, которые были перемещены или бежали из районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, находящихся в настоящее время частично под контролем РФ.

При этом они выяснили, что в рамках российской школьной программы, используемой на оккупированных территориях Украины, преподавание идет по учебникам истории, оправдывающим вторжение России в соседнее государство, изображающим Украину при нынешнем правительстве как "неонацистское государство" и строго ограничивающим преподавание на украинском языке.

Между тем Конвенция ООН о правах ребенка гарантирует право ребенка на образование, которое развивает уважение к "собственной культурной идентичности, языку и ценностям", а также к "национальным ценностям" страны происхождения ребенка, напоминают правозащитники. "Внесение Россией изменений в систему образования на оккупированных территориях нарушает и другие международные стандарты в области прав человека, включая запрет на пропаганду войны, право ребенка на образование на родном языке и право родителей на выбор в отношении образования своих детей", - подчеркивают авторы доклада.

Дети учатся по украинской программе дистанционно

По оценкам украинских экспертов, на оккупированной Россией территории остается один миллион украинских детей школьного возраста. Данные, предоставленные HRW министерством образования и науки Украины, свидетельствуют, что более 62 400 детей, проживающих на оккупированных территориях, продолжают учиться в украинских средних учебных заведениях дистанционно.

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