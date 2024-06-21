"Способность открывать ответный огонь - вот на что направлена эта политика... Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - заявил Райдер.

Он добавил, что в таком случае действия украинской армии являются самообороной, и поэтому такая возможность должна существовать.

Ранее в интервью общественному телеканалу PBS подобным образом высказался советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос о возможности Украины использовать поставляемое США оружие Салливан заявил, что "дело не в географии, а в здравом смысле".

"Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу", - добавил советник Джо Байдена.

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