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США разрешили Украине использовать их оружие для ударов по территории России (5)

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Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер
Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер Фото: AP/Scanpix

Украинская армия может использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по любым военным объектам на территории России, а не только по тем, которые находятся недалеко от Харьковской области, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Способность открывать ответный огонь - вот на что направлена эта политика... Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - заявил Райдер.

Он добавил, что в таком случае действия украинской армии являются самообороной, и поэтому такая возможность должна существовать.

Ранее в интервью общественному телеканалу PBS подобным образом высказался советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос о возможности Украины использовать поставляемое США оружие Салливан заявил, что "дело не в географии, а в здравом смысле".

"Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу", - добавил советник Джо Байдена.

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