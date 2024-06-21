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Из-за кибератаки нарушена работа Smart-ID

rus.tvnet.lv/LETA
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Неработающий Smart-ID
Неработающий Smart-ID Фото: Edijs Pālens/LETA

Утром в пятницу, как и в четверг, 20 июня, наблюдаются нарушения в работе электронного инструмента идентификации и подписи Smart-ID, сообщили агентству LETA представители Smart-ID.

Расследуя инцидент, разработчик Smart-ID SK ID Solutions пришел к выводу, что технические сбои в работе Smart-ID связаны с кибератакой.

Сбои в работе могут привести к затруднениям при доступе к интернет-банкам и другим электронным услугам.

Разработчик в настоящее время расследует причину проблемы, чтобы как можно скорее обеспечить восстановление работы инструмента.

При этом SK ID Solutions обращает внимание, что данные пользователей находятся в безопасности.

Как сообщалось, в четверг, 20 июня, в результате кибератаки возникли сбои в работе Smart-ID.

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