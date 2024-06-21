Из-за кибератаки нарушена работа Smart-ID

Утром в пятницу, как и в четверг, 20 июня, наблюдаются нарушения в работе электронного инструмента идентификации и подписи Smart-ID, сообщили агентству LETA представители Smart-ID.
Расследуя инцидент, разработчик Smart-ID SK ID Solutions пришел к выводу, что технические сбои в работе Smart-ID связаны с кибератакой.
Сбои в работе могут привести к затруднениям при доступе к интернет-банкам и другим электронным услугам.
Разработчик в настоящее время расследует причину проблемы, чтобы как можно скорее обеспечить восстановление работы инструмента.
При этом SK ID Solutions обращает внимание, что данные пользователей находятся в безопасности.
Как сообщалось, в четверг, 20 июня, в результате кибератаки возникли сбои в работе Smart-ID.
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