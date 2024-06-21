Стало известно, какое место купания в Риге самое теплое

В других местах для купания в Риге вода прохладнее. В Кишэзерсе и озере Бабелитис температура воды составляет +19 градусов, в Даугаве возле Луцавсалы вода прогрелась до +18 градусов.

На пляжах Вакарбулли, Вецаки и в Даугаве у Румбулы температура воды составляет +16 градусов.

В Риге восемь официальных мест для купания: в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, на Румбуле, на озере Бабелитис, на Кипсале, а также на Луцавсале и в Луцавсальском заливе.

Спасатели Рижской муниципальной полиции заботятся о безопасности отдыхающих на всех официальных пляжах и на пляже Кишэзерса, который еще не получил статус официального места для купания.

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