"Это мое место силы". Элина Малыгина раскрыла тайны своего загородного дома

Элина Малыгина назвала свой дом в Цирули загадкой Беверины, поскольку в ходе исследований выяснилось, что первое поселение в этой местности датируется XIII веком. Исторически здесь находилось древнее латгальское государство Талава с замком Беверина.

Элина чаще всего бывает в доме в Цирули летом. Находясь там, она наслаждается нетронутой природой на территории в шесть гектаров, которая благодаря охране среды не была уничтожена руками человека. Дома окружают три реки - Бадупе, Цирульупе и Гауя.

Рассказывая, как она нашла эту недвижимость, Элина говорит, что искала загородные дома и объездила почти всю Латвию. "И тут я увидела это место, кругом большие деревья. Я сразу поняла - здесь моя душа. Здесь столько скрытого потенциала, да и соседи далеко и не беспокоят", - рассказывает Малыгина.

Она проводит много времени за работой во дворе. Сейчас она готовит работы для своей выставки. ​

В настоящее время в доме идет ремонт, и Элина говорит, что это дом ее мечты. Старое здание снесли, и теперь, выбрасывая прогнившие материалы, дом собирают доска за доской. "Я только что отметила Праздник стропил", - рассказывает художница.

На территории есть много магических мест, например, камень, прикоснувшись к которому, женщина может забеременеть.

Интересным природным объектом считается липа, растущая мшистыми корнями вверх. "Я залезаю сюда и размышляю о жизни. Это мое место силы", - признается Элина.

Больше читайте в номере Privātā Dzīve от 18 июня.

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