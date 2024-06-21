Северная Корея строит стену вдоль границы с Южной, свидетельствуют спутниковые снимки

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Профессор и старший вице-президент по Азии и Корее в Центре стратегических и международных исследований Виктор Ча назвал строительство сооружений в демилитаризованной зоне необычным.

«Оно может стать нарушением перемирия без предварительных консультаций», — говорит Виктор Ча.

Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, в рамках которого обе стороны обязались не совершать никаких враждебных действий «в пределах, из или против демилитаризованной зоны». Однако окончательного мирного урегулирования подписано не было.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет воссоединение между двумя Кореями казалось маловероятным, о стремлении к нему говорили лидеры двух стран вплоть до 2024 года. В этом году Ким Чен Ын объявил, что его страна больше не будет стремиться к воссоединению с южным соседом.

Некоторые эксперты назвали это заявление «беспрецедентным» и усмотрели в нем значительное изменение политики Пхеньяна в отношении Сеула, которого Ким Чен Ын назвал «врагом номер один».

Идея воссоединения двух Корей, о которой говорили лидеры обеих стран, теперь, похоже, осталась в прошлом Фото: Getty Images

С тех пор Северная Корея также начала уничтожать символы, свидетельствующие о единстве двух стран, например, сносить памятники и стирать упоминания о воссоединении на правительственных сайтах.

«Северной Корее не нужны дополнительные барьеры, чтобы предотвратить удар с Юга, но, возводя эти пограничные заграждения, Север дает понять, что не стремится к воссоединению», — говорит руководитель отдела европейских и международных исследований в Королевском колледже Лондона Рамон Пачеко Пардо.

Некоторые эксперты также говорят, что это соответствует более широкой международной политике Ким Чен Ына.

«Северная Корея даже не делает вид, что хочет вести переговоры с Соединенными Штатами или Южной Кореей, она отвергла недавние попытки Японии начать переговоры», — говорит исследователь Корейского полуострова в Оксфорде Эдвард Хауэлл.

«Учитывая потепление отношений Северной Кореи с Россией, мы не должны удивляться, если межкорейские провокации в этом году участятся».