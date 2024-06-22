Lux Express: проблемы на границе в Нарве начались не после закрытия КПП на ночь

Перевозчик пассажиров Lux Express вечером 20 июня разместил своих клиентов, которые не смогли перейти границу в Нарве из-за ее досрочного закрытия, в одном из пансионатов под Нарвой. Об этом сообщили родственники пассажиров в профильных чатах, где обсуждается ситуация на границе.

"Мои дети тоже ехали сегодня с Lux Express из Таллинна в 15.45. Водитель все организовал, связался с компанией и отвез всех кто хотел в Отель Спа. В 5.00 утра они выезжают обратно в Нарву на КПП", - написала вечером в четверг одна из участниц форума "Граница Нарва-Ивангород ЧАТ" в Telegram.