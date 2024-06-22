Lux Express: проблемы на границе в Нарве начались не после закрытия КПП на ночь

Компания Lux Express была вынуждена разместить своих пассажиров на ночлег под Нарвой после того, как в четверг КПП на переходе в Россию был закрыт раньше времени. Такие чрезвычайные ситуации начали случаться только на этой неделе, пишет Rus.Postimees.
Перевозчик пассажиров Lux Express вечером 20 июня разместил своих клиентов, которые не смогли перейти границу в Нарве из-за ее досрочного закрытия, в одном из пансионатов под Нарвой. Об этом сообщили родственники пассажиров в профильных чатах, где обсуждается ситуация на границе.
"Мои дети тоже ехали сегодня с Lux Express из Таллинна в 15.45. Водитель все организовал, связался с компанией и отвез всех кто хотел в Отель Спа. В 5.00 утра они выезжают обратно в Нарву на КПП", - написала вечером в четверг одна из участниц форума "Граница Нарва-Ивангород ЧАТ" в Telegram.