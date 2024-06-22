Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги

Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном найме на работу.

Но они были оправданы по более серьезному обвинению в торговле людьми.

Работники, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за работу по 18 часов в день, что составляет менее десятой части минимальной суммы, требуемой по швейцарскому законодательству.

Они также утверждали, что члены семьи, состояние котрой оценивается примерно в 37 млрд. фунтов стерлингов (почти 47 млрд. долларов), редко разрешали им покидать дом в богатом районе Женевы Колоньи.

В ходе процесса прокуроры утверждали, что семья потратила больше на свою собаку, чем на прислугу.

Старшие члены семьи, которым за 70 лет, не присутствовали на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое здоровье. Аджай и Намрата были там, но не явились в суд для вынесения приговора. Их адвокат заявил, что они намерены обжаловать это решение.