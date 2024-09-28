Израиль объявил о гибели лидера группировки "Хезболла" Хасана Насраллы

ЦАХАЛ сообщает, что штаб организации "Хезболла" располагался под землей под жилым зданием в Бейруте.

ЦАХАЛ утверждает, что вместе с Насраллой бы убит командующий южным фронтом "Хизбаллы" Али Кархи и другие командиры.

Хасан Насралла руководил "Хизбаллой" 32 года. Он возглавил исламистское движение в 1992 году после того, как израильские военные убили предыдущего лидера "Хизбаллы" Аббаса аль-Мусави.

Группировка "Хезболла" пока не подтвердила смерть своего лидера.

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