О чем говорит декларация чиновника вице-мэра Рижской думы Озоле?

В прошлом году зарплата Линды Озоле выросла на 23 000 евро. Если в 2022 году она за год получила зарплату в размере 40 645 евро, то в прошлом году она увеличилась до 64 205 евро.

По информации, имеющейся в архиве агентства LETA, в январе 2023 года, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, Рижская дума приняла поправки, которые предусматривают повышение заработной платы выборных должностных лиц муниципалитета.

Зарплата мэра Риги была увеличена в 1,7 раза с 3851 евро до 6415 евро в месяц, а зарплата вице-мэра Риги выросла в 1,6 раза - с 3386 евро до 5346 евро в месяц.

В январе этого года дума принял решение заморозить зарплаты депутатам.

Согласно декларации, в прошлом году Озола получил пособие из госбюджета в размере 4296 евро.

В 2023 году заместителю председателя Рижской думы удалось сократить свои долги на несколько тысяч евро. Она задекларировала долг в 212 982 евро и долг в 60 798 евро.

Озола владеет квартирой в Риге, а также недвижимостью в Лапмежциемсе.

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