Стали известны последние слова радиста во время разрушительного извержения вулкана в США

18 мая 1980 года произошло одно из самых сильных извержений вулкана в истории США - гора Сент-Хеленс в штате Вашингтон буквально взорвалась, унеся жизни 57 человек. Радиолюбитель Гэри Мартин описывал слушателям весь ужас извержения. Стало известно, какие последние слова произнес Мартин во время эфира, сообщают зарубежные СМИ.
За день до катастрофы 64-летний ветеран ВМФ и радиоведущий выехал на своем автомобиле на хребет вблизи вулкана. Во время извержения вулкана он сообщал слушателям о том, что видел.
Он закончил описание словами: "Господа, кемпер и машина к югу от меня пострадали. Это затронет и меня. Мы не можем отсюда выбраться".
Останки мужчины и его машина так и не были найдены. В тот роковой день Гэри не только был волонтером аварийной службы радиолюбителей, но и стал свидетелем одного из самых значительных извержений вулканов в истории США.
Катастрофа 1980 года остается самым страшным и самым разрушительным с экономической точки зрения вулканическим событием в истории США.
Сейсмологи начали наблюдать за вулканом еще в 1972 году, когда в его окрестностях были установлены сейсмометры. В период с января 1975 года по март 1980 года было зарегистрировано 44 землетрясения.
В марте 1980 года гора Сент-Хеленс проснулась - в середине месяца жители района ощутили несколько слабых землетрясений. В период с 15 по 21 марта было зафиксировано не менее 100 афтершоков в радиусе 30 км вокруг горы.
20 марта землетрясение силой 4,2 балла потрясло северо-западный склон горы. Это спровоцировало сход нескольких снежных лавин, и Лесная служба США закрыла доступ к горе выше лесополосы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!