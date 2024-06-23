Стали известны последние слова радиста во время разрушительного извержения вулкана в США

За день до катастрофы 64-летний ветеран ВМФ и радиоведущий выехал на своем автомобиле на хребет вблизи вулкана. Во время извержения вулкана он сообщал слушателям о том, что видел.

Он закончил описание словами: "Господа, кемпер и машина к югу от меня пострадали. Это затронет и меня. Мы не можем отсюда выбраться".

Останки мужчины и его машина так и не были найдены. В тот роковой день Гэри не только был волонтером аварийной службы радиолюбителей, но и стал свидетелем одного из самых значительных извержений вулканов в истории США.

Катастрофа 1980 года остается самым страшным и самым разрушительным с экономической точки зрения вулканическим событием в истории США.

Сейсмологи начали наблюдать за вулканом еще в 1972 году, когда в его окрестностях были установлены сейсмометры. В период с января 1975 года по март 1980 года было зарегистрировано 44 землетрясения.

В марте 1980 года гора Сент-Хеленс проснулась - в середине месяца жители района ощутили несколько слабых землетрясений. В период с 15 по 21 марта было зафиксировано не менее 100 афтершоков в радиусе 30 км вокруг горы.

20 марта землетрясение силой 4,2 балла потрясло северо-западный склон горы. Это спровоцировало сход нескольких снежных лавин, и Лесная служба США закрыла доступ к горе выше лесополосы.

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