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Видео ВСУ обстреляли Крым: из-за ПВО обломки ракет упали на прибрежную зону: пятеро погибли, более 120 ранены

rus.tvnet.lv
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Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS Фото: HANDOUT/AFP

В воскресенье, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь в оккупированном Крыму. Оккупационные власти сообщили о сбитии ракет системами ПВО, из-за чего их обломки упали в прибрежной зоне. По информации "главы" Севастополя Михаила Развозжаева, погибли пять человек, 124 ранено, в том числе 27 детей.

Большинство раненых в момент обстрела отдыхали на пляже, сообщил Развожаев.

Известно, что среди погибших - двухлетний ребенок и пожилая женщина. Мэр российского города Магадан Юрий Гришан сообщил, что третья погибшая - девятилетняя дочь его зама Олега Аверьянова.

Позднее в Минздраве РФ сообщили, что число раненых выросло до 124 человек, 27 из них составляют дети. Как сообщает пропагандистский РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ, не менее пяти детей находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ сообщило об атаке на город пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". "В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении.

Российское минобороны пишет, что "в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", не упоминая число жертв.

Ряд российских Telegram-каналов написали, что после атаки был перекрыт Крымский мост.

Накануне российские войска также вновь нанесли удары по Харькову, сообщали глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов. Погибло двое, пострадали 53 человека, из них 3 ребенка.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - сообщил мэр. Синегубов заявил, что для атаки использовались корректируемые авиабомбы. Удар пришелся по жилым районам.

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