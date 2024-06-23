Большинство раненых в момент обстрела отдыхали на пляже, сообщил Развожаев.

Известно, что среди погибших - двухлетний ребенок и пожилая женщина. Мэр российского города Магадан Юрий Гришан сообщил, что третья погибшая - девятилетняя дочь его зама Олега Аверьянова.

Позднее в Минздраве РФ сообщили, что число раненых выросло до 124 человек, 27 из них составляют дети. Как сообщает пропагандистский РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ, не менее пяти детей находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ сообщило об атаке на город пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". "В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении.