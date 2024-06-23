В воскресенье, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь в оккупированном Крыму. Оккупационные власти сообщили о сбитии ракет системами ПВО, из-за чего их обломки упали в прибрежной зоне. По информации "главы" Севастополя Михаила Развозжаева, погибли пять человек, 124 ранено, в том числе 27 детей.
Видео ⟩ ВСУ обстреляли Крым: из-за ПВО обломки ракет упали на прибрежную зону: пятеро погибли, более 120 ранены
Большинство раненых в момент обстрела отдыхали на пляже, сообщил Развожаев.
Известно, что среди погибших - двухлетний ребенок и пожилая женщина. Мэр российского города Магадан Юрий Гришан сообщил, что третья погибшая - девятилетняя дочь его зама Олега Аверьянова.
Позднее в Минздраве РФ сообщили, что число раненых выросло до 124 человек, 27 из них составляют дети. Как сообщает пропагандистский РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ, не менее пяти детей находятся в тяжелом состоянии.
Sevastopol 👀👀👀 pic.twitter.com/t4quh3NlzG— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 23, 2024
Минобороны РФ сообщило об атаке на город пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". "В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении.
Российское минобороны пишет, что "в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", не упоминая число жертв.
Ряд российских Telegram-каналов написали, что после атаки был перекрыт Крымский мост.
Sevastopol (occupied Crimea, Ukraine)— Serhii Rieznik 🇺🇦 (@serhii_rieznik) June 23, 2024
Bomb shelters are closed, remnants of russian Pantsyr air defense rockets spread around the city.
The russians again committed war crime endangering civilians. https://t.co/v7m56noDO0 pic.twitter.com/B5Upd7lfXP
Накануне российские войска также вновь нанесли удары по Харькову, сообщали глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов. Погибло двое, пострадали 53 человека, из них 3 ребенка.
"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - сообщил мэр. Синегубов заявил, что для атаки использовались корректируемые авиабомбы. Удар пришелся по жилым районам.
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