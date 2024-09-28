Госполиция разыскивает пропавшего без вести Томаса Босиса 2008 года рождения, которого утром 27 сентября мать доставила в 64-ю Рижскую среднюю школу, однако он до сих пор не вернулся домой.
Госполиция разыскивает пропавшего без вести Томаса Босиса
У юноши проблемы со здоровьем.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию молодого человека и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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