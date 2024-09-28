Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о гибели лидера и одного из основателей «Хезболлы» Хасана Насраллы. Как сообщается в заявлении ЦАХАЛ, Насралла был убит во время израильского авиаудара по подземному штабу группировки. Позже группировка подтвердила смерть своего лидера.
Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла убит в результате израильского авиаудара
ЦАХАЛ сообщил, что истребители ВВС Израиля нанесли целенаправленный удар по центральному штабу «Хезболлы», который находился под землей под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесен, когда, согласно поступившей информации, в штабе собралось все высшее командование «Хезболлы», говорится в заявлении.
ЦАХАЛ подчеркивает, что Хасан Насралла, как центральное лицо, принимающее решения, и стратегический лидер «Хезболлы», был главной целью удара.
При этот начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви в субботу утром заявил, что убийство Насраллы «не последняя мера в арсенале Израиля».
«Послание Израиля простое: мы доберемся до любого, кто угрожает гражданам Израиля. На севере, на юге и в отдаленных местах», — сказал Ха-Леви.
Руководство «Хезболлы» через несколько часов подтвердило гибель своего лидера. Об этом сообщил подконтрольный организации телеканал «Аль-Манар». Насралла был объявлен «мучеником», а затем в заявлении группировки было заявлено, что она продолжит воевать против Израиля.
Источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке ранее утверждали, что после ударов Насралла остался жив и находится в безопасности.
Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник, близкий к «Хезболле», что Насралла после начала израильских ударов перестал выходить на связь. При этом, по данным источника, лидер движения находится в безопасности. Телеграм-каналы, связанные с «Хезболлой», также отрицали гибель Насраллы.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи первым высказался о ситуации. Он осудил действия Израиля, но не коснулся основного вопроса — судьбы Насраллы.
«Расправа над беззащитным народом в Ливане еще раз продемонстрировала всем свирепость бешеной сионистской собаки и доказала недальновидность и глупость политики лидеров узурпаторского режима», — цитирует AFP слова Хаменеи.
Громадные потери в верхушке «Хезболлы»
По данным израильской прессы, в результате израильского удара ЦАХАЛ по штаб-квартире «Хезболлы» также погибли командующий южным фронтом организации Али Караки и командующий силами «Кудс» в Сирии и Ливане Аббас Нилфорушан.
Силы «Кудс» (другое название Силы «Иерусалим») — военное подразделение специального назначения иранского Корпуса стражей исламской революции, отвечающее за осуществление специальных операций за пределами территории Ирана.
Реакции Тегерана на сообщения о гибели своего представителя в Ливане пока нет.
Накануне пресс-служба израильской армии также сообщала, что в результате другого точечного удара были убиты командир ракетного подразделения движения «Хезболла» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. С ними, по сведениям ЦАХАЛ, погибли и другие командиры ракетного подразделения.
Комментируя тот удар, посол Израиля в ООН Данни Данон заявил, что он был нанесен по месту, где «проходило совещание плохих людей».
«Плохих людей, которые собрались, чтобы задумать очередную атаку против Израиля. Поэтому мы позаботились о том, чтобы они больше не смогли этого сделать», — сказал Данон.
Мирные жертвы
По предварительным оценкам израильского командования, в ударе по штаб-квартире «Хезболлы» погибли порядка 300 человек.
В ЦАХАЛ не уточняют, какую долю составляют мирные жители, но признают, что часть погибших - жители соседних домов.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что подвергшаяся удару штаб-квартира находилась под жилыми домами.
В Израиле снова обращают внимание мировой общественности на практику радикальных группировок, таких как ХАМАС и «Хезболла», прятаться среди мирного населения, заведомо подвергая его смертельной угрозе.
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«Хезболла» при Насралле
Хасан Насралла возглавил ливанское шиитское движение «Хезболла» в 1992 году, после того, как погиб его предшественник на посту главы генерального секретаря Аббас Мусави, убитый ракетным ударом израильских ВВС.
Под его руководством движение стало одной из самых грозных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Его часто называют самой мощной негосударственной армией в мире.
Вскоре после прихода Насраллы к руководству «Хезболлы» движение совершило два теракта в Аргентине, направленных против посольства Израиля и Еврейского культурного центра. Также при Насралле «Хезболла» перешла к регулярным обстрелам севера Израиля.
После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газы.