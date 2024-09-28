Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла убит в результате израильского авиаудара

«Плохих людей, которые собрались, чтобы задумать очередную атаку против Израиля. Поэтому мы позаботились о том, чтобы они больше не смогли этого сделать», — сказал Данон.

Мирные жертвы

По предварительным оценкам израильского командования, в ударе по штаб-квартире «Хезболлы» погибли порядка 300 человек.

В ЦАХАЛ не уточняют, какую долю составляют мирные жители, но признают, что часть погибших - жители соседних домов.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что подвергшаяся удару штаб-квартира находилась под жилыми домами.

В Израиле снова обращают внимание мировой общественности на практику радикальных группировок, таких как ХАМАС и «Хезболла», прятаться среди мирного населения, заведомо подвергая его смертельной угрозе.

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«Хезболла» при Насралле

Хасан Насралла возглавил ливанское шиитское движение «Хезболла» в 1992 году, после того, как погиб его предшественник на посту главы генерального секретаря Аббас Мусави, убитый ракетным ударом израильских ВВС.

Под его руководством движение стало одной из самых грозных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Его часто называют самой мощной негосударственной армией в мире.

Вскоре после прихода Насраллы к руководству «Хезболлы» движение совершило два теракта в Аргентине, направленных против посольства Израиля и Еврейского культурного центра. Также при Насралле «Хезболла» перешла к регулярным обстрелам севера Израиля.

После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газы.