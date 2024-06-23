Большинство раненых в момент обстрела отдыхали на пляже, сообщил Развожаев.

Известно, что среди погибших - двухлетний ребенок и пожилая женщина. Мэр российского города Магадан Юрий Гришан сообщил, что третья погибшая - девятилетняя дочь его зама Олега Аверьянова.

Позднее в Минздраве РФ сообщили, что число раненых увеличилось до 124 человек, 27 из них составляют дети. Как сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, не менее пяти детей находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ сообщило об атаке на город пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". "В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении.