В воскресенье, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь в оккупированном Крыму. Оккупационные власти сообщили о сбитии ракет системами ПВО, из-за чего их обломки упали в прибрежной зоне. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, погибли пять человек, 124 ранены, в том числе 27 детей.
Видео ⟩ ВСУ обстреляли Крым: из-за ПВО обломки ракет упали в прибрежной зоне: пятеро погибли, более 120 ранены (5)
Большинство раненых в момент обстрела отдыхали на пляже, сообщил Развожаев.
Известно, что среди погибших - двухлетний ребенок и пожилая женщина. Мэр российского города Магадан Юрий Гришан сообщил, что третья погибшая - девятилетняя дочь его зама Олега Аверьянова.
Позднее в Минздраве РФ сообщили, что число раненых увеличилось до 124 человек, 27 из них составляют дети. Как сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, не менее пяти детей находятся в тяжелом состоянии.
Sevastopol 👀👀👀 pic.twitter.com/t4quh3NlzG— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 23, 2024
Минобороны РФ сообщило об атаке на город пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". "В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении.
Российское Минобороны пишет, что "в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети", не указывая число жертв.
Ряд российских Telegram-каналов написали, что после атаки был перекрыт Крымский мост.
Sevastopol (occupied Crimea, Ukraine)— Serhii Rieznik 🇺🇦 (@serhii_rieznik) June 23, 2024
Bomb shelters are closed, remnants of russian Pantsyr air defense rockets spread around the city.
The russians again committed war crime endangering civilians. https://t.co/v7m56noDO0 pic.twitter.com/B5Upd7lfXP
Накануне российские войска также вновь нанесли удары по Харькову, сообщали глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов. Погибли двое, пострадали 53 человека, в том числе 3 ребенка.
"Предварительно четыре удара пришлись по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - сообщил мэр. Синегубов указал, что для атаки использовались корректируемые авиабомбы. Удар пришелся по жилым районам.
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