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Видео Россия обстреляла Харьков: погибли 3 человека, ранены более 35

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Росси обстреляла Харьков: погибли 3 человека, ранены более 35
Росси обстреляла Харьков: погибли 3 человека, ранены более 35 Фото: EPA/Scanpix

Два человека погибли и 18 получили ранения в результате атаки России на Харьков в субботу, 22 июня, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram Синегубов заявил, что россияне обстреляли управляемыми бомбами жилое здание.

Пострадали 37 человек, сообщил начальник следователей полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Четверо из них в тяжелом состоянии. Синегубов до этого уточнил, что среди пострадавших есть дети.

По данным местных властей, Россия нанесла по Харькову как минимум четыре удара.  Повреждены также магазины и остановки общественного транспорта. Очевидцы сообщают, что на остановке общественного транспорта, едва выйдя из троллейбуса, на месте погибла женщина.

Синегубов также опубликовал фото последствий атаки. 

Нападение также прокомментировал Владимир Зеленский. "Российский террор управляемыми авиабомбами должен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они находятся", — написал он в своем Telegram.

​10 мая российские войска начали наступление в Харьковской области, в котором Россия добилась скромных, но крупнейших с конца 2022 года территориальных завоеваний в Украине.

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