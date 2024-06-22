Видео Россия обстреляла Харьков: погибли 3 человека, ранены более 35

Два человека погибли и 18 получили ранения в результате атаки России на Харьков в субботу, 22 июня, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В своем Telegram Синегубов заявил, что россияне обстреляли управляемыми бомбами жилое здание.
Пострадали 37 человек, сообщил начальник следователей полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Четверо из них в тяжелом состоянии. Синегубов до этого уточнил, что среди пострадавших есть дети.
По данным местных властей, Россия нанесла по Харькову как минимум четыре удара. Повреждены также магазины и остановки общественного транспорта. Очевидцы сообщают, что на остановке общественного транспорта, едва выйдя из троллейбуса, на месте погибла женщина.
Центр города. Женщина погибла прям на остановке, когда выходила из троллейбуса.— Lara-Lara (@LaraLar93023545) June 22, 2024
Харьков pic.twitter.com/hjoAq8eTmS
Русские нацисты ударили по жилому дому прямо в центральном районе Харьков. Как минимум трое погибших гражданских. Десятки пострадавших. pic.twitter.com/gWMXlf6MYm— ІнфоВійська України (@i_army_org) June 22, 2024
Синегубов также опубликовал фото последствий атаки.
Нападение также прокомментировал Владимир Зеленский. "Российский террор управляемыми авиабомбами должен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они находятся", — написал он в своем Telegram.
10 мая российские войска начали наступление в Харьковской области, в котором Россия добилась скромных, но крупнейших с конца 2022 года территориальных завоеваний в Украине.
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