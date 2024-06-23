Латвия вовсю отмечает излюбленный праздник Лиго, а RUS TVNET напоминает о главных новостях уходящего воскресенья, 23 июня - от обстрела Севастополя и правил поведения на берегу моря до постройки самого длинного подводного туннеля в Балтийском море и лайфхаках, как не растолстеть на праздниках.
Главное за 23 июня ⟩ Что нельзя на море, Британия разыскивает латвийца, а на Балтике строят туннель-рекордсмен
Новости Латвии:
В Великобритании организация Crimestoppers объявила вознаграждение в размере до 10 000 фунтов стерлингов (около 11 800 евро) за информацию, которая приведет к аресту гражданина Латвии Долара Александера, разыскиваемого в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погиб 12-летний мальчик, сообщает BBC.
Лиго и Янов день - излюбленные даты для отдыха у моря. Но можно ли ночевать на берегу и жечь костер? Разбиралась передача 4. Studija, передает Rus.LSM.
За рубежом:
В воскресенье, 23 июня, ВСУ обстреляли Севастополь в оккупированном Крыму. Оккупационные власти сообщили о сбитии ракет системами ПВО, из-за чего их обломки упали в прибрежной зоне. По информации "главы" Севастополя Михаила Развозжаева, погибли пять человек, 124 ранено, в том числе 27 детей.
Дания и Германия стали на шаг ближе к соединению самым длинным в мире подводным железнодорожным и автомобильным туннелем, сообщает Euronews.
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