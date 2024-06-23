Главное за 23 июня Что нельзя на море, Британия разыскивает латвийца, а на Балтике строят туннель-рекордсмен

Прошел месяц с момента кражи буев, установленных эстонской пограничной службой на реке Нарова, и Россия наконец-то ответила на дипломатическую ноту Эстонии, сообщает Rus.Postimees.

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Никто не застрахован от того, что, отправляясь в путешествие, за границей вам может потребоваться медицинская помощь. Многие по-прежнему не знают, что есть способы снизить расходы на медицинские услуги в европейских клиниках.

TVNET+ рассказывает о карте EVAK (англ. - European Health Insurance Card), или Европейской карте страхования здоровья - что это, есть ли в ней необходимость и как её получить?

Чем больше я смотрю или читаю о Rail Baltica, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Но, к счастью, не я один. Судя по всему, ничего не понимают ни премьер-министр Эвика Силиня, ни бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, ни министр сообщения Каспар Бришкенс, ни его недавние предшественники на этом посту - Янис Витенбергс и Талис Линкайтс.

2 апреля 1954 года фотограф газеты Los Angeles Times Джон Грант отдыхал во дворе своего дома в Эрмоса Бич, когда вдруг услышал крик соседей о том, что на пляже что-то произошло. Ведомый инстинктом, Грант схватил свой фотоаппарат Rolleiflex и поспешил на пляж. Там он увидел пару в отчаянии.

17 июня свой день рождения отметил музыкант Макс Покровский, а уже в конце июля он и легендарная рок-группа "Ногу свело!" выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Рассказываем об артисте в рамках рубрики "Звезда недели".

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