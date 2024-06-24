В Янову ночь из приюта для животных в Елгаве украли щенка. Одна собака пострадала

С территории приюта для малых животных VMF в праздничную ночь пропала собака - 6-месячный молодой щенок - женского пола, черная с рыжими пятнами, "волчьего" типа, сообщает приют в Facebook.
Собака чипированная, ее зарегистрированный микрочип 900215007188923. Приют отмечает, что собаку украли.
"Пожалуйста, если вы заметили такую собаку, если ее кто-то пытается продать, подарить и т.д., если с такой собакой кто-то обращается к ветеринару, если у вас есть какая-то информация, просим сообщить нам (тел. 25466077, есть WhatsApp, vmfpatversme@lbtu.lv) и Госполицию.
Вторая беспородная собачка, которая тоже находилась в вольере (сломанные ворота), пострадала - подозрение, что сломана передняя лапа, завтра, после обследования будет ясно. Сама прихромала к своему прежнему жилью у собачьего дома. У собаки и так была суровая жизнь, почему еще эти страдания, доставленные придурками?" - вопрошает приют.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!